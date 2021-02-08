"Газпром" согласился с проигрышем ФНС на 1,5 млрд руб. в обмен на признание отсутствия умысла

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Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" пошло на мировую с Федеральной налоговой службой (ФНС) по двум спорам на общую сумму 1,495 млрд рублей в обмен на признание отсутствия у руководства концерна умысла в выявленных налоговых правонарушениях.

По одному из эпизодов налоговая и "Газпром" прямо признали, что в дочерней компании, отвечавшей за реализацию крупнейших строек, имела место "недостаточность мер по исключению возможности совершения вменяемого нарушения", говорится в одном из мировых соглашений.

В том числе речь идет о признании неправомерным вычетов по НДС на 1,193 млрд рублей, штрафа на 138 млн рублей и 95 млн рублей пени.

В обоих мировых соглашениях признается, что эти эпизоды "не имеют преюдициального значения и не могут быть использованы в других спорах" между "Газпромом" и налоговой.

Электрохимзащита с маржой посредника 89%

По одному из эпизодов - с возмещением НДС на 346 млн рублей - разбирательство дошло до решения суда и публикации в его мотивировочной части всех подробностей выявленных практик.

В нем расследуется контракт от 2012 года на поставку оборудования электрохимической защиты, в котором маржа посредников, по мнению ИФНС, составила 89%. ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило за это оборудование первому посреднику ООО "Промтехпроект" 2,266 млрд рублей, тогда как производитель ООО "Энергофинстрой" - 248 млн руб.

Полученные от "Газпрома" средства, пишет суд, "в течение нескольких дней перечислялись на счета организаций, обладающих признаками фирм-однодневок". "Далее денежные средства перечислялись в адрес следующих звеньев - организаций, обладающих признаками фирм-однодневок и уплачивающих налоги в минимальных размерах (не уплачивающих). Указанные организации не участвовали в фактической поставке товара и использовались с целью вывода денежных средств за пределы РФ через Raiffeisen Bank International AG и AO Trasta Komercbanka на покупку векселей, погашение просроченной задолженности, на счета физических лиц в виде займов, приобретения ценных бумаг, обналичивания через счета физических лиц", - говорится в решении суда.

Налоговая заявила, что "Промтехпроект" был связан с "Газпром инвест Юг". Учредитель "Промтехпроекта" Иван Шаров был советником гендиректора ЗАО "Газпром инвест Юг" - такая информация в материалах дела приводится со ссылкой на данные Росфинмониторинга. ЗАО "Газпром инвест Юг" и ООО "Промтехпроект" находятся по одному адресу. Договор поставки подписывал первый заместитель гендиректора "Газпром инвест Юга" Андрей Гончаренко. Гендиректором "Газпром инвест Юга" на тот момент был Михаил Аксельрод. С 2010 по 2019 год закупки в группе "Газпром" курировал Михаил Сироткин.

Мировое соглашение подтверждает выводы налоговиков: "стороны признали наличие доказанных в данном деле фактических обстоятельств, исключающих право" на налоговый вычет. "Газпром" не только отказался от возмещения НДС на 346 млн рублей, но и согласился со штрафом в 138 млн рублей и 16 млн рублей пени.

"Стороны признают отсутствие доказанных в данном деле фактических обстоятельств наличия умысла у должностных лиц Общества (головной компании ПАО "Газпром" - ИФ) и (или) его представителей в совершении вменяемого Инспекцией правонарушения. Принимая во внимание недостаточность мер по исключению возможности совершения вменяемого нарушения, стороны признают отсутствие оснований для перерасчетов с бюджетом по сумме санкций, примененных решением", - говорится в мировом соглашении, которое суд утвердил 1 февраля.

Айсберг на миллиард рублей не вышел из тумана

Рассмотрение в суде эпизодов на общую сумму около миллиарда рублей остановилось с выходом сторон на мировое соглашение (Арбитражный суд Москвы утвердил его 18 января). Подробности вмененных нарушений, таким образом, остались нераскрытыми.

В том числе по поставкам в адрес ООО "Газпром инвест" в 2014 и 2015 годах от ООО "Северо-Запад-Геология" и вышеупомянутого "Промтехпроекта" признается отказ в возмещении НДС на 289 млн рублей и пеня в 17 млн рублей. Расследование налоговиками этого эпизода как схожего также фигурирует в вышеупомянутом решении суда.

"Газпром" также согласился с отказом от вычета по НДС в отношении контрактов ЗАО "Газпром инвест Юг" и ООО "Газпром центрремонт" с ООО "Стройсервис" в качестве генподрядчика на 393 млн рублей и признает 23 млн рублей пени.

Также признается отсутствие права на вычет НДС в 165 млн рублей (и пеня в 10 млн рублей) в контракте на поставку оборудования американской компании Weatherford в адрес ООО "Газпром добыча Надым" и ООО "Газпром добыча Астрахань" через ООО "Газтехника". Ранее "Газпром" безуспешно оспаривал в суде претензии налоговиков к контрактам с "Газтехникой". В одном из решений раскрыто, что стоимость поставленного "Газпрому" оборудования была в 120 раз выше, чем указано в грузовой таможенной декларации.

Также признается доначисление за 2014 год налогов на 69 млн рублей и 30 млн рублей пени по налогу на имущество трубопроводов.