Компании горно-металлургического сектора активнее других говорили о мерах поддержки во время пандемии

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Предприятия горно-металлургического комплекса оказались в топе по информационной активности во время пандемии, говорится в исследовании системы управления репутацией и медиа-анализа "СКАН-Интерфакс".

Исследование проводилось по материалам из более чем 50 тысяч источников, оценивалось, как менялось инфополе вокруг крупнейших российских промышленных компаний во время пандемии, а также затраты компаний на противодействие COVID-19 и влияние событий прошлого года на их выручку.

Срез был сделан по шести секторам экономики: горно-металлургическому, нефтегазу, электроэнергетике, банкам, рознице и авиакомпаниям за 2020 год.

Чем острее ситуация, тем больше комментариев

Всплески инфополя в 2020 году

Между волнами пандемии и количеством публикаций, связанных с коронавирусом, есть прямая корреляция. На графике четко видны информационные всплески в апреле и октябре, которые соответствуют началу условной первой и второй волны, зафиксированным правительством.

На деле это означает, что чем более острой становится ситуация с коронавирусом, тем более активный ответ вынуждены давать бизнесы. Речь идет об изменениях условий работы и предоставления услуг, а также поддержке населения и медицинских учреждений в регионах присутствия. При этом разные отрасли оказались затронуты COVID-19 по-разному.

Влияние на экономику и бизнес

Диаграмма показывает упоминания компаний в двух разрезах: черные круги — общее число упоминаний за 2020 г., а цветные — упоминания в контексте COVID-19

В период исследования чаще всего в СМИ традиционно упоминалась компании банковской сферы и нефтегаза: более 2,2 млн и 1,3 млн сообщений соответственно. С большим отставанием от них шли компании электроэнергетики (560 тыс. упоминаний), авиакомпании (556 тыс.), горно-металлургического комплекса (507 тыс.) и розничной торговли (около 440 тыс.).

Но если посмотреть на упоминания компаний этих отраслей в контексте COVID-19, то ситуация выглядит иначе. Лидером здесь по-прежнему остался банковский сектор (56 тыс. упоминаний). Во многом это было обеспечено активной PR-деятельностью Сбера, доля которого в медиаполе банковского сектора в контексте коронавирусной инфекции составила 44%. Сразу на второе место с пятого переместились компании горно-металлургического комплекса – свыше 23 тыс. сообщений в СМИ, за ними следуют нефтегазовые компании (около 2 тыс.), авиакомпании (свыше 15 тыс.), ритейлеры (около 11 тыс.) и компании электроэнергетики (свыше 5 тыс.).

Как горняки и металлурги попали в топ?

Лидером по затратам на антивирусные мероприятия внутри самой компаний и расходам на помощь стало ПАО "ГМК "Норильский никель", крупнейшим акционером которого является Владимир Потанин. Компания сообщила, что выдела на мероприятия по борьбе с COVID-19 20 млрд руб.

По данным "СКАН", три наиболее часто упоминавшиеся в контексте COVID-19 металлургические компании вышли на прибыль по итогам трех кварталов 2020 года

Другие частные металлургические компании также вложились в борьбу с пандемией: Сулейман Керимов и его золотодобывающая компания "Полюс" выделили свыше 5 млрд руб.; РУСАЛ и фонд "Вольное Дело" Олега Дерипаски – свыше 4 млрд руб.; Алишер Усманов и компания "Маталлоивест" — свыше 3 млрд руб.; более 2 млрд руб. затратили на антивирусные мероприятия "Северсталь" Алексея Мордашова и НЛМК Владимира Лисина.

Как COVID-19 повлиял на другие отрасли

Чаще всего в контексте пандемии упоминались "Сбербанк", ВТБ, "Газпром" и "Аэрофлот"

Другие отрасли, которые были охвачены исследованием, реагировали на ситуацию в зависимости от того, как именно COVID-19 затронул их бизнес. Например, по данным СМИ, в ТЭК наибольшие затраты несли компании бизнесмена Леонида Михельсона — НОВАТЭК и СИБУР, которые выдели на антивирусные меры свыше 3,5 млрд руб.

Публикации о банках в основном касались мер поддержки населения, кредитных каникул пострадавшим от коронавируса заемщикам и льготных программ кредитования. Наиболее значительные средства на борьбу с пандемией выделил "Сбербанк": более 3 млрд руб. на разработку и производство лекарств для борьбы с COVID-19.

Что касается энергетиков, то они сделали упор на надежную работу энергосистемы. Отдельно стоит отметить компанию "РусГидро", которая направила 110 млн руб. на борьбу с COVID-19 в регионы присутствия.

Максимальный удар из-за сокращения пассажиропотока получила авиационная отрасль: все российские авиакомпании терпели финансовые убытки по итогам работы в 2020 г. Лидер рынка – "Аэрофлот" — по итогам 9 месяцев года показал убыток в 79,4 млрд руб. против прибыли годом ранее и получает господдержку.

Крупные продуктовые торговые сети можно назвать бенефициарами ситуации с COVID-19: они получили всплеск спроса на повседневные товары и построили службы доставки. Основную выручку получали продуктовые магазины шаговой доступности. За 9 месяцев года чистая прибыль сети "Магнат" выросла вдвое – до 26,7 млрд руб., а X5 Retail Group – на 45% почти до 37 млрд руб.

Чаще всего в контексте пандемии среди брендов упоминались "Газпром", "Аэрофлот" и "Сбербанк". В первую десятку также вошли "Россельхозбанк", "Магнит", ФК "Открытие", "Норникель", "Фосагро", "Газпром нефть" и АЛРОСА.

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