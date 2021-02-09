В ВС РФ заявили, что иностранцы выигрывают почти 90% дел в российском арбитраже

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Иностранцы выигрывают почти 90% экономических споров в российских арбитражных судах, сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.

"Количество споров с участием иностранных лиц в 2020 году составило 10,7 тыс. дел, а количество выигранных ими дел составляет 9,4 тыс., то есть 88%", - сказал Лебедев во вторник на совещании судей по итогам года.

Вместе с тем, он отметил, что российские суды будут отказывать в признании решений иностранных судов, если они фактически являются прикрытием для вывода российского капитала за рубеж.

"Руководствуясь принципом верховенства Конституции РФ и федеральных законов на всей территории РФ, Верховный суд России разъяснил, что судам следует отказывать в признании и приведении в исполнение решения иностранных судов, иностранных арбитражных решений, а также в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если действительной целью обращения в суд являлось создание видимости гражданско- правового спора и получение оснований для перечисления денежных средств, в том числе из РФ в иностранные юрисдикции", - отметил Лебедев.