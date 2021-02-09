"Уралкалий" выкупил у компании Лобяка 12,7% своих акций

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - "Уралкалий" выкупил у Rinsoco Trading Дмитрия Лобяка 12,7% своих акций, следует из сообщения компании.

Покупателем выступило дочернее ООО "Уралкалий - Инвест". Доля Rinsoco Trading в уставном капитале "Уралкалия" снизилась с 18,5% до 5,8%.

Основным акционером "Уралкалия" является "Уралхим" Дмитрия Мазепина, ему принадлежит 81,5% уставного капитала (81% обыкновенных акций). В конце прошлого года "Уралхим" приобрел часть пакета Rinsoco (35,1% уставного капитала). Сделка была профинансирована Сбербанком.

Лобяк, однокурсник владельца "Уралхима" Дмитрия Мазепина по Минскому суворовскому училищу, стал акционером "Уралкалия" в 2016 году, выкупив 20% у "Онэксима" Михаила Прохорова. Сделку Лобяка также прокредитовал Сбербанк, на конец 2019 года он должен был банку почти $3,1 млрд (с полным погашением в марте 2023 года), раскрывал "Уралкалий" в проспекте к евробондам.

Чистый долг "Уралкалия" на 30 июня 2020 года составлял $4,6 млрд, соотношение чистого долга к EBITDA – 3,64x.