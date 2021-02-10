С российской "дочки" H&M взыскали более 3 млрд рублей

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба подтвердила доначисление более 3 млрд рублей российской "дочке" ритейлера Hennes & Mauritz (H&M).

В 2019 году Центральное таможенное управление провело выездную проверку ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба ФТС.

В декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере.

В настоящее время ведутся следственные действия. Обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС не комментирует.

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