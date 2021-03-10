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Путин поручил проверить зарплаты бюджетников на соответствие "майским указам"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству и властям регионов до 20 апреля 2021 года проверить зарплаты всех бюджетников на соответствие "майским указам" от 2012 года, говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Одновременно чиновникам поручено устранить причины, по которым целевые показатели не были достигнуты и обеспечить доведение зарплат до целевых уровней. Майские указы, в частности, содержали требование, чтобы зарплаты врачей и преподавателей вузов были не ниже 200% от средней зарплаты по региону, а зарплаты среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей - не ниже средней зарплаты по региону.

В соответствии с поручениями, анализ уровня зарплат бюджетников должен включать в себя сведения обо всех работниках, в том числе о замещаемых ими должностях, об условиях их замещения, об общем трудовом стаже и стаже работы по специальности, об уровне квалификации, о наличии учёной степени, а также сведений об иных условиях, учитываемых при установлении заработной платы работнику.

Также президент потребовал учитывать информацию о соотношении среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров организаций и среднемесячной заработной платы работников организаций. Кроме того, правительству поручено дать нормативно-правовое толкование понятия "средний доход от трудовой деятельности" и определить соотношение такого дохода со средней заработной платой в регионе.

Еще одним поручением кабинету министров поручается осуществить корректировку ключевых показателей эффективности деятельности руководителей организаций бюджетной сферы, в том числе с учётом достижения целевых показателей оплаты труда работников этих организаций, определенных "майскими указами".

8 февраля на заседании Совета при президенте по науке и образованию сотрудница новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦиГ) Анастасия Проскурина пожаловалась Путину, что ее зарплата не соответствует майским указам. Она также заявила, что ученых вынуждают переводиться на полставки, но продолжать работать по полной ставке, чтобы институт выполнял цели, прописанные в указах. Президент потребовал от министров финансов и науки Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о зарплатах.

Нынешние поручения сформулированы по итогам совещания 10 февраля.

12 февраля премьер-министр Михаил Мишустин поручил руководителям министерств к началу апреля представить Минтруда детальную информацию по подведомственным организациям и в курируемых отраслях в регионах для обобщения и подготовки предложений по изменению ситуации.

Владимир Путин Новосибирск анастасия Проскурина Антон Силуанов Валерий Фальков Михаил Мишустин

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