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Кудрин посоветовал регионам учитывать вероятные шоки в сценариях развития

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российским регионам следует уделять внимание проработке адаптивных сценариев развития, учитывающих вероятные шоки в связи с ростом уровня глобальной неопределенности, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Ситуация с пандемией просто обязывает нас при разработке стратегий (развития - ИФ) (. . .) научиться прорабатывать меры по повышению шоковой устойчивости городов и регионов, больше разрабатывать сценариев, в том числе так называемых адаптивных сценариев, включающих ту или иную реакцию на возможные шоки", - сказал Кудрин по видеоконференцсвязи на коллегии Минэкономики Татарстана, проходящей в Казани в понедельник.

"Уже более-менее понятно, что неопределенность в развитии в ближайшие десятилетия будет намного выше, чем в предыдущие годы, поэтому готовность к таким шокам (. . .) очень важна", - подчеркнул он.

В отношении принятой в 2015 году стратегии-2030 Татарстана Кудрин отметил, что документ нуждается в обновлении. "Это не значит, что стратегия изменится кардинально, но надо убедиться в актуальности поставленных целей и ориентиров. Видимо, полезно и продлить период планирования", - добавил он.

Счетная палата Алексей Кудрин Татарстан

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