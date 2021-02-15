Выпуск грузовиков в РФ в январе подскочил рекордными за 10 лет темпами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Производство грузовых автомобилей в России в январе 2021 года выросло рекордными темпами почти за десять лет - на 50,1% по сравнению с тем же месяцем 2020 г., до 5,6 тыс. штук, следует из данных Росстата.

Более высокую динамику роста производства грузовиков в годовом выражении Росстат последний раз фиксировал в мае 2011 года (было выпущено 16,8 тыс. шт., +56,7% к 2010 г.) По сравнению с декабрем 2020 года выпуск грузовых машин в РФ упал на 70,2%.

Производство легковых машин в январе осталось на уровне прошлого года - 94,3 тыс. шт. (+0,2%). К декабрю оно упало на 26,7%.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в январе снизился на 7,8%, до 414 штук. К декабрю падение составило 74%.

Производство кузовов для автотранспортных средств в январе показало рост в годовом выражении на 24,6%, до 1,7 тыс. единиц, но при этом оно оказалось на 58,1% меньше, чем в декабре 2020 года.

Двигателей внутреннего сгорания в январе в РФ выпущено 14,3 тыс. шт. - на 1,2% больше, чем годом ранее, и на 50,1% меньше, чем в декабре 2020 года.

Кроме того, в январе вырос в годовом выражении выпуск тракторов для сельского хозяйства (587 шт., +22,2% г/г), сеялок (+24,5% к 2020 г., до 972 шт.), а также бульдозеров (выпущено 32 шт., +77,8% г/г).

Основными производителями легковых машин в РФ являются ПАО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ"; СП с Ford, Mazda и Isuzu), калининградский "Автотор", АО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), ООО "Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус" (завод китайской Great Wall в Тульской области), грузовых - ПАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ".