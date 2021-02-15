Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 2,5% после роста в декабре

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в январе 2021 года сократилось на 2,5% к тому же месяцу 2020 года после роста, по уточенным данным, на 2,1% в декабре 2020 года (до этого в декабре оценивался спад на 0,2%), сообщил в понедельник Росстат.

Росстат одновременно с уточнением данных за декабрь пересчитал динамику и за весь 2020 год - снижение промышленности теперь оценивается в 2,6% вместо предыдущих 2,9%.

"Индекс промышленного производства за 2020 год по сравнению с прошлым годом был увеличен на 0,3 п.п. до 97,4%. На это изменение повлияло уточнение объемов производства в добывающем (до 93,1%), обрабатывающем (до 100,6%) и энергетическом (до 97,6%) секторах. Корректировка по этим видам экономической деятельности составила (+)0,1 п.п., (+)0,3 п.п., (+)0,1 п.п. соответственно", - отмечает Росстат.

"Индекс промышленного производства за декабрь 2020 года к декабрю 2019 года был увеличен на 2,3 п.п. до 102,1%. На это изменение повлияли рост объемов производства в обрабатывающем (до 107,9%) и энергетическом (до 105,6%) секторах. Согласование респондентами данных первичного учета и бухгалтерской отчетности, а также новая оценка производственной активности этих отраслей привели к тому, что корректировка по этим видам экономической деятельности составила (+)3,5 п.п. и (+)0,9 п.п. соответственно. В сырьевом секторе уточнение данных привело к увеличению индекса на 1,0 п.п. до 92,5%", - пояснил Росстат.

Данные по промышленности в январе 2021 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце января, предусматривал снижение промпроизводства за месяц на 0,4%.

"На итоги промышленного производства в январе 2021 года повлиял календарный фактор - в январе 2021 года было 15 рабочих дней (в январе 2020 года - 17 рабочих дней)", - говорится в комментарии Росстата.

Рост объемов к январю 2020 года показали энергетический сектор, тепло-и газоснабжение - на 7,3%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 10,7%

Обрабатывающие производства в январе продемонстрировали снижение на 1,0% в годовом выражении, сырьевой сектор падение на 7,1%.

Среди отраслей, показавших январе 2021 года наибольший рост по сравнению с январем прошлого года: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - рост на 74,9%; производство напитков выросло на 26,1%, табачных изделий - на 8,7%; химпроизводство - на 9,2%; производство текстильных изделий - на 11,5%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 7,0%; добыча угля - на 6,7%.

Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с январем 2020 года: кожевенная промышленность - падение на 11,4%, нефте- и газодобыча - 8,3%, добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия -10,0%; ремонт и монтаж машин и оборудования - 9,4%; производство кокса и нефтепродуктов -8,2%; металлургическое производство - 3,1%, производство пищевых продуктов - на 2,0%.

Добыча нефти в январе 2021 года упала на 9,8% в годовом выражении, добыча природного газа выросла на 5,7%.

Производство легковых автомобилей в январе 2021 года выросло на символические 0,2% по сравнению с январем 2020 года.

В 2021 году экономисты ожидают восстановительный рост промышленности на 3,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце января).

Минэкономразвития в прогнозе от сентября прошлого года (будет уточнен в феврале) прогнозировало рост промышленности в 2021 году на 2,6%.

Росстат

Новости

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Кудрин посоветовал регионам учитывать вероятные шоки в сценариях развития

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Из ФАС ушел куратор госзакупок Михаил Евраев

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');