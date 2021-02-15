Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 2,5% после роста в декабре

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в январе 2021 года сократилось на 2,5% к тому же месяцу 2020 года после роста, по уточенным данным, на 2,1% в декабре 2020 года (до этого в декабре оценивался спад на 0,2%), сообщил в понедельник Росстат.

Росстат одновременно с уточнением данных за декабрь пересчитал динамику и за весь 2020 год - снижение промышленности теперь оценивается в 2,6% вместо предыдущих 2,9%.

"Индекс промышленного производства за 2020 год по сравнению с прошлым годом был увеличен на 0,3 п.п. до 97,4%. На это изменение повлияло уточнение объемов производства в добывающем (до 93,1%), обрабатывающем (до 100,6%) и энергетическом (до 97,6%) секторах. Корректировка по этим видам экономической деятельности составила (+)0,1 п.п., (+)0,3 п.п., (+)0,1 п.п. соответственно", - отмечает Росстат.

"Индекс промышленного производства за декабрь 2020 года к декабрю 2019 года был увеличен на 2,3 п.п. до 102,1%. На это изменение повлияли рост объемов производства в обрабатывающем (до 107,9%) и энергетическом (до 105,6%) секторах. Согласование респондентами данных первичного учета и бухгалтерской отчетности, а также новая оценка производственной активности этих отраслей привели к тому, что корректировка по этим видам экономической деятельности составила (+)3,5 п.п. и (+)0,9 п.п. соответственно. В сырьевом секторе уточнение данных привело к увеличению индекса на 1,0 п.п. до 92,5%", - пояснил Росстат.

Данные по промышленности в январе 2021 года оказались хуже ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце января, предусматривал снижение промпроизводства за месяц на 0,4%.

"На итоги промышленного производства в январе 2021 года повлиял календарный фактор - в январе 2021 года было 15 рабочих дней (в январе 2020 года - 17 рабочих дней)", - говорится в комментарии Росстата.

Рост объемов к январю 2020 года показали энергетический сектор, тепло-и газоснабжение - на 7,3%, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - на 10,7%

Обрабатывающие производства в январе продемонстрировали снижение на 1,0% в годовом выражении, сырьевой сектор падение на 7,1%.

Среди отраслей, показавших январе 2021 года наибольший рост по сравнению с январем прошлого года: производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - рост на 74,9%; производство напитков выросло на 26,1%, табачных изделий - на 8,7%; химпроизводство - на 9,2%; производство текстильных изделий - на 11,5%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 7,0%; добыча угля - на 6,7%.

Отрасли, снизившие объемы производства по сравнению с январем 2020 года: кожевенная промышленность - падение на 11,4%, нефте- и газодобыча - 8,3%, добыча нерудных полезных ископаемых, в том числе песка и гравия -10,0%; ремонт и монтаж машин и оборудования - 9,4%; производство кокса и нефтепродуктов -8,2%; металлургическое производство - 3,1%, производство пищевых продуктов - на 2,0%.

Добыча нефти в январе 2021 года упала на 9,8% в годовом выражении, добыча природного газа выросла на 5,7%.

Производство легковых автомобилей в январе 2021 года выросло на символические 0,2% по сравнению с январем 2020 года.

В 2021 году экономисты ожидают восстановительный рост промышленности на 3,6% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в конце января).

Минэкономразвития в прогнозе от сентября прошлого года (будет уточнен в феврале) прогнозировало рост промышленности в 2021 году на 2,6%.