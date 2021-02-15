Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:24Заразились
на 15.02В России 4 086 090+14 207В мире 108 812 804+275 922

Рубль вечером укрепился к доллару и евро вслед за ростом нефти

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро продолжают дешеветь на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине вслед за растущей нефтью.

Курс доллара США составил 73,29 руб./$1 в 19:00, что на 42,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 88,92 руб./EUR1, подешевев на 41 копейку. При этом евро торгуется ниже 89 руб./EUR1 впервые с 21 января. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,96 копейки - до 80,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах вслед за растущей нефтью. При этом активность торгов несколько снизилась из-за отсутствия американских участников рынка, так как в США не работают биржи. В стране в понедельник отмечают День президентов.

Кроме нефти поддержку рублю оказывают позитивная динамика большинства валют emerging markets и усиление интереса инвесторов к риску на фоне надежд на новые стимулы и ускорения темпов вакцинации от коронавируса. Инвесторы оценивают как обнадеживающий процесс принятия пакета поддержки американской экономики объемом $1,9 трлн, предложенный президентом США Джозефом Байденом, кроме того, Федеральная резервная система (ФРС) пообещала сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока экономика не станет устойчивее.

Кроме того, министры финансов стран еврозоны в понедельник проведут онлайн-встречу, чтобы обсудить восстановление экономики блока, пишет CNBC. Инвесторы не исключают получения дополнительной помощи и в отношении европейской экономики.

К настоящему времени более 15 млн британцев из четырех приоритетных групп получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщают западные СМИ. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем аккаунте в Twitter назвал цифру важным рубежом и заявил, что это "выдающееся достижение".

Тем временем в Австралию и Новую Зеландию в понедельник прибыли первые партии доз вакцины от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer (NYSE:PFE) и BioNTech (NASDAQ:BNTX), сообщают СМИ со ссылкой на власти стран.

Президент США сказал, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc., так и от Pfizer Inc. - BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро понедельника составило 108 млн 812 тыс. 60 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 399 тыс. 789, выздоровели более 80 млн человек.

Цены на нефть эталонных марок уверенно повышаются в ходе торгов в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Коалиция во главе с Саудовской Аравией в выходные объявила о перехвате начиненного взрывчаткой беспилотника, запущенного хуситами в направлении аэропорта "Абха" на юго-западе Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Jazeera.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 1,46% - до $63,34. Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 1,53% - до $60,38 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 5,2%, WTI - на 4,6%, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Фундаментальные факторы со стороны предложения также поддерживают рынок. Страны ОПЕК+ в текущем месяце сохраняют уровни сокращения добычи. Помимо этого, Саудовская Аравия добровольно снижает добычу еще на 1 млн баррелей в сутки в феврале-марте.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 7 единиц - до 306 установок. Количество установок увеличивается уже 12 недель подряд, но по-прежнему ниже, чем годом ранее, когда оно составляло 678 единиц.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль в понедельник продолжил укрепляться относительно доллара США и евро, существенную роль в этом сыграло укрепление нефти, которая пробила уровень $63 за баррель марки Brent. "Также стоит отметить пятничное заседание ЦБ по ключевой ставке, на котором регулятор не просто убрал с повестки дальнейшее снижение ключевой ставки, а, можно сказать, намекнул на ее поднятие. Это также идет рублю на пользу. В целом можно говорить про risk-on на рынке. Валюты развивающихся стран растут относительно доллара США, а сама американская валюта снижается к корзине не только валют развивающихся, но и развитых рынков", - отметил Голубов.

"Основным фактором, поддерживающим высокий спрос на рисковые активы, остаются ожидания скорого решения проблемы пандемии, подкрепленные устойчивым снижением скорости распространения коронавируса в мире, а также массовой вакцинацией. Это должно привести к быстрому восстановлению глобальной экономики. Кроме благоприятной обстановки на глобальных площадках, поддержку рублю оказало ужесточение риторики Банка России по итогам пятничного заседания. Теперь регулятор будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП), принимая во внимание по-прежнему высокую неоднородность текущих тенденций в экономике и динамике цен. Учитывая, что инфляция превышает таргет ЦБ и ключевую ставку, возвращение к нейтральной ДКП - это повышение ставки, что является одним из фундаментальных факторов укрепления любой валюты", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 16 февраля на 62,86 копейки, до 73,3092 руб./$1, и уменьшил курс евро на 62,98 копейки, до 88,9754 руб./EUR1.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились на "Московской бирже" в понедельник из-за выходного дня в США, где отмечается День президентов. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 75,71 копейки по сравнению с пятницей и составил 73,3062 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 133,034 млн, полностью пришедшихся на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 80,77 копейки, до 88,9531 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 уменьшился на 75,21 копейки и составил 88,9318 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR389,566 млн, из которых EUR162,718 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR226,848 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,18% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, поднялась на 1 б.п. - до 4,37% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,65%, 4,83% и 4,93% годовых соответственно.

Московская биржа

Новости

В РФ в январе произошел существенный спад производства масла и сахара

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Впервые в истории гендиректором ВТО стала женщина

Кудрин посоветовал регионам учитывать вероятные шоки в сценариях развития

Сечин сообщил Путину о притоке поверивших в "Восток Ойл" инвесторов

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Выходец из "Ленэнерго" стал полноправным гендиректором "Россетей"

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Кредиторы Пробизнесбанка нашли его деньги у "динозавра" в Англии. Кейс

Tesla запустит производство электромобилей в Индии

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Nissan отказался производить электромобили под брендом Apple

Из ФАС ушел куратор госзакупок Михаил Евраев

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях

Минприроды решило усложнить выращивание леса на сельхозземлях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');