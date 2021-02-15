Твиты Илона Маска уронили курс криптовалюты Dogecoin

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Основатель и глава Tesla Илон Маск, который способствовал росту популярности Dogecoin своими публикациями в твиттере, пообещал поддержать крупных владельцев Dogecoin, если они решат продать большую часть своих монет.

"Если крупные держатели Dogecoin продадут большую часть своих монет, это получит мою полную поддержку, - написал Маск на своей странице в Twitter в воскресенье. - Слишком высокая концентрация – это единственная реальная проблема, на мой взгляд".

Криптовалюта, созданная в 2013 году в честь интернет-мема Doge с собакой породы сиба-ину, на фоне этих сообщений подешевела на 14% в понедельник, до 5,6 цента, по данным CoinMarketCap. В прошлый понедельник Dogecoin достиг исторического максимума на уровне 8,4 цента по сравнению с примерно 1 центом в начале года.

Сейчас рыночная капитализация Dogecoin составляет около $7,2 млрд, что делает его 13-й по величине криптовалютой в мире, отмечает Bloomberg.

Маск, самый богатый человек в мире, неоднократно публиковал в твиттере сообщения в поддержку Dogecoin, на фоне которых криптовалюта выходила в рост. На прошлой неделе он сообщил, что купил криптовалюту для своего сына.

Об инвестициях в Dogecoin писали и такие знаменитости, как американский рэпер Снуп Догг и басист группы Kiss Джин Симмонс, а также инвестор-миллиардер Марк Кьюбан.

Некоторые участники сообщества SatoshiStreetBets на Reddit выражали надежду на повышение курса Dogecoin до $1.