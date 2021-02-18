Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 18.02В России 4 125 598+13 447В мире 109 902 859+395 451

ЦБ в начале лета начнет обсуждение концепции цифрового рубля с рынком

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Центральный банк в начале лета текущего года планирует запустить обсуждение подробной концепции цифрового рубля с рынком, дальше - этап тестирования платформы, на которой будет обслуживаться цифровой рубль, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"В ближайшее время мы подведем полный итог общественных консультаций, затем разработаем более подробную концепцию цифрового рубля и в начале лета будем ее обсуждать с обществом, с участниками рынка, с банками. Следующий шаг уже - создание прототипа платформы, тестирование ее, ограниченные эксперименты, конечно, будет необходимо вносить изменение в законодательство", - сказала Набиуллина.

ЭкономикаДума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валютыДума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валютыЧитать подробнее

По словам главы ЦБ, у регулятора было понимание, что банки могут относиться с опаской к внедрению цифрового рубля, но цифровизация стремительно меняет весь рынок платежей во многих странах мира, меняется и характер потребительского поведения, поэтому работа над цифровыми валютами ЦБ - это уже общемировой тренд. "Около 50 регуляторов в разных странах занимаются этим вопросом, часть стран уже на стадии пилотных проектов", - отметила глава ЦБ.

"Предварительные итоги, которые мы видим, - что большинство банков, если говорить о реакции банков, поддерживают двухуровневую систему цифрового рубля, в которой клиентов обслуживают банки, открывая кошельки на платформе ЦБ и проводя операции", - очертила Набиуллина контуры будущей схемы работы цифрового рубля.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина цифровой рубль

Новости по теме

Новости

Набиуллина заметила нелегальные попытки банков нарастить доходы

Аптечные сети пожаловались на рецептурные лекарства в "Сбер Еаптеке"

Аптечные сети пожаловались на рецептурные лекарства в "Сбер Еаптеке"

Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $65 за баррель

Минфин доработает проект новой добровольной накопительной пенсионной системы

Ozon разместил конвертируемые бонды на $750 млн

Ozon разместил конвертируемые бонды на $750 млн

ФАС проверит последствия для цен от слияния "Яндекс.Такси" и Uber

Росстат отметил продолжение роста цен на подсолнечное масло

Минск заподозрил российские компании в желании сорвать договор о перевалке

Нефть Brent подорожала до $64,13 на рекордном падении добычи в США

Курс биткойна поднялся выше $51000

Курс биткойна поднялся выше $51000
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');