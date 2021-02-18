ЦБ в начале лета начнет обсуждение концепции цифрового рубля с рынком

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Центральный банк в начале лета текущего года планирует запустить обсуждение подробной концепции цифрового рубля с рынком, дальше - этап тестирования платформы, на которой будет обслуживаться цифровой рубль, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

"В ближайшее время мы подведем полный итог общественных консультаций, затем разработаем более подробную концепцию цифрового рубля и в начале лета будем ее обсуждать с обществом, с участниками рынка, с банками. Следующий шаг уже - создание прототипа платформы, тестирование ее, ограниченные эксперименты, конечно, будет необходимо вносить изменение в законодательство", - сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, у регулятора было понимание, что банки могут относиться с опаской к внедрению цифрового рубля, но цифровизация стремительно меняет весь рынок платежей во многих странах мира, меняется и характер потребительского поведения, поэтому работа над цифровыми валютами ЦБ - это уже общемировой тренд. "Около 50 регуляторов в разных странах занимаются этим вопросом, часть стран уже на стадии пилотных проектов", - отметила глава ЦБ.

"Предварительные итоги, которые мы видим, - что большинство банков, если говорить о реакции банков, поддерживают двухуровневую систему цифрового рубля, в которой клиентов обслуживают банки, открывая кошельки на платформе ЦБ и проводя операции", - очертила Набиуллина контуры будущей схемы работы цифрового рубля.