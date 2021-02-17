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В 2020 году в консолидированный бюджет РФ поступило на 7,6% меньше налогов

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В 2020 году налоговые поступления в консолидированный бюджет России сократились по сравнению с предыдущим годом на 7,6%, до 21,01 трлн рублей, сообщила Федеральная налоговая служба по итогам расширенной коллегии ведомства.

Поступления налогов в федеральный бюджет сократилось на 12,9% - до 10,98 трлн рублей, в консолидированные бюджеты субъектов - на 0,9% до 10,03 трлн рублей.

Без учета НДПИ поступления в консолидированный бюджет составили 17,2 трлн рублей и увеличились на 2,6 %. В том числе, поступление НДС выросло на 0,3% и составило 4,27 трлн рублей, налога на прибыль - сократилось на 11,6%, до 4,02 трлн рублей, НДФЛ - выросло на 7,5%, до 4,25 трлн рублей. В государственные внебюджетные фонды поступило 7,2 трлн рублей, что на 2,3% больше уровня 2019 года.

Количество выездных налоговых проверок сократилось на треть и составило 6 тысяч, это объясняется, в частности, введением моратория на их проведение.

Объем совокупной налоговой задолженности не изменился и составил 6,5% от дохода.

ФНС

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