Чистый долг "Газпром нефти" в 2020 году вырос на 10%

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Чистый долг "Газпром нефти" по данным на 31 декабря 2020 года составил 547,083 млрд рублей, что на 9,9% больше по сравнению с 31 декабря 2019 года, говорится в отчете компании.

Краткосрочные кредиты и займы по итогам 2020 года составили 45,695 млрд рублей (30,198 млрд рублей на 31 декабря 2019 года), долгосрочные кредиты и займы - 738,53 млрд рублей (685 млрд рублей), денежные средства и их эквиваленты - 237,011 млрд рублей (202,4040 млрд рублей).

"Газпром нефть" в отчете сообщает, что в декабре 2020 года привлекла 33 млрд руб. в рамках соглашения о предоставлении долгосрочных кредитных линий с одним из российских банков со сроком погашения в феврале 2025 года. В феврале 2021 года компания рефинансировала задолженность на 18,2 млрд руб. за счет выборки кредита.

В 2019 году чистый долг компании снизился по сравнению с 2018 годом на 5,7% - до 497,748 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в IV кв. 2020 года выросла в три раза к III кварталу, до 81,5 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Аналитики инвесткомпаний и банков, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали прибыль компании в четвертом квартале 2020 года в 75 млрд рублей.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2020 год упала более чем в три раза по сравнению с 2019 год - до 117,7 млрд рублей, свидетельствуют данные компании. Прогноз экспертов был - 111,21 млрд рублей.