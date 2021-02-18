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ЦБ РФ в этом году начнет эксперимент по "зеленой" ипотеке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России намерен в 2021 году начать эксперимент по "зеленой" ипотеке: разработать таксономию и определить концепцию, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов на встрече кредитных организаций с руководством регулятора, организованной Ассоциацией банков России.

"В этом году у нас эксперимент по "зеленой" ипотеке, то есть создание таксономии, определение, что такое "зеленый" дом, "зеленая" квартира и "зеленая" ипотека. Кроме "зеленых" и социальных облигаций еще возникают вот этих два явления", - сказал он.

Концепция "зеленой" ипотеки только развивается во всем мире и пока еще не имеет четких положений и правил. Такой вид ипотеки предназначен для популяризации покупок зданий с высоким уровнем энергетической эффективности. Ставки для покупки такого типа домов или квартир будут меньше. Также гражданин сможет получить скидку, если планирует купить и переоборудовать старое здание и повысить его уровень сбережения энергии.

ЦБ РФ Сергей Швецов

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