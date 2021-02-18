В ЦБ сочли, что население и бизнес адаптировались к вызовам пандемии

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Траектория восстановления российской экономики в четвертом квартале 2020 года показывает, что население и бизнес адаптировались к вызовам пандемии, связанные с ней экономические риски снизились, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"Итоги четвертого квартала показывают, что и население, и бизнес в гораздо большей мере приспособились, адаптировались к жизни в условиях эпидемической ситуации, то есть риск повторного спада в случае даже затяжной пандемии значительно уменьшился, а это было источником дезинфляционного риска на этот год", - сообщил Заботкин в ходе встречи представителей кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Он подчеркнул, что это важно для оценки баланса рисков экономического прогноза на 2021 год. "Помимо этого и сама вероятность затяжной пандемии тоже постепенно снижается по мере прогресса иммунизации и демонстрации высокой эффективности вакцин", - добавил зампред ЦБ.

В целом Банк России считает, что проинфляционные и дезинфляционные риски сейчас сбалансированы.