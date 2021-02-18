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ЦБ выявил факты манипулирования семейной парой акциями "Сургутнефтегаза"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Банк России установил факты неоднократного манипулирования рынками обыкновенных и привилегированных акций ОАО "Сургутнефтегаз", совершенного на биржевых торгах в период с 23 января 2015 года по 28 июня 2016 года, материалы проверки направлены в правоохранительные органы, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Это было установлено при проверке Банком России соблюдения требований закона N224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком".

Согласно информации ЦБ РФ, Олег Стативка на основании устных договоренностей с руководителями ООО "Каладиум" и некоммерческого партнерства (НП) "Фиренц" получил ключи доступа к брокерским счетам этих юридических лиц для покупки акций на биржевых торгах. При этом он самостоятельно определял параметры в поручениях на совершение сделок с акциями и время совершения сделок.

Сделки совершались в режиме основных торгов биржи по брокерским счетам ООО "Каладиум" и НП "Фиренц" с супругой Стативки Ольгой Павловой, для которой эти юрлица являлись основными контрагентами по сделкам с акциями.

Согласно выводам проверки, операции с акциями между указанными лицами совершались в течение полутора лет по предварительному соглашению, в результате чего Павлова на своем брокерском счете получила излишний крупный доход, а сами операции привели к искажению рыночной конъюнктуры и сопровождались существенными отклонениями параметров торгов акциями.

Эти операции ЦБ РФ квалифицировал как манипулирование рынком. Всем участникам описанных сделок регулятор направил предписания о недопущении в дальнейшем аналогичных нарушений закона.

Сургутнефтегаз ЦБ РФ

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