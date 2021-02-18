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"Газпром" отметил скачок спроса на газ в Москве и области из-за морозов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Февральские морозы увеличили спрос на газ в Московском регионе до значений, близких к абсолютным рекордам, сообщает ООО "Газпром трансгаз Москва", ответственное за магистральный транспорт газа в Москве и области.

В связи с установившимся длительным периодом холодной погоды в Центральном федеральном округе, "Трансгаз" существенно нарастил объемы поставок газа конечным потребителям в зоне своей производственной ответственности.

Так, суточное потребление газа, зафиксированное 15 февраля в Москве, составило 161 млн куб. м, в Московской области - 81 млн куб. м (суммарно 242 млн куб. м).

"С учетом того, что, согласно прогнозам, период дневной холодной погоды и ночных заморозков продлится еще некоторое время, можно предположить, что будут превышены рекордные значения, показанные зимой 2017 года, когда суммарное потребление газа составило 248 млн куб. м (Москва - 165 млн куб. м, Московская область - 83 млн куб. м)", - напоминают газовики.

"Газпром трансгаз Москва" отмечает, что, несмотря на установившиеся с середины января низкие температуры, газотранспортная система работает в штатном режиме, филиалы компании подготовлены к прохождению пиковых нагрузок. Для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям Центрального региона загружены дополнительные мощности на компрессорные станции (КС) "Воскресенская", "Серпухов", "Истье", "Пришня", "Тума".

ООО "Газпром трансгаз Москва" - 100-процентное дочернее предприятие ПАО "Газпром", обеспечивающее поставки газа потребителям 14 регионов европейской части России, а также транзит природного газа в страны ближнего зарубежья. В зонах производственной деятельности компании эксплуатируется более 21 тыс. км магистральных газопроводов. Ежегодно транспортируется порядка 160 млрд куб. м газа.

Газпром трансгаз Москва Газпром Москва Московская область

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