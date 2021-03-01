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Морозы помогли "Газпрому" нарастить на треть поставки в дальнее зарубежье

Морозы помогли "Газпрому" нарастить на треть поставки в дальнее зарубежье

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В январе и феврале "Газпром" нарастил поставки газа в дальнее зарубежье на 32,9% в годовом измерении, до 34,5 млрд кубометров, добыча газа выросла на 7,8%, до 89,9 млрд кубометров. Поставки газа из газотранспортной системы на внутренний рынок выросли на 19,5% (на 11,1 млрд кубометров).

"В феврале сильные холода и снегопады привели к повышенному спросу на газ в России и европейском дальнем зарубежье. В этих условиях мы продолжили надежно обеспечивать потребителей газом", - сообщила компания.

Поставки в Германию выросли на 32,9%, в Турцию - на 52,9%, Италию - на 64%, Венгрию - на 85%, вр Францию - на 26,7%, Болгарию - на 56,5%, Румынию - на 54,5%.

Турция в феврале более чем вдвое увеличила закупку газа у "Газпрома" к февралю 2020 года.

"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением наших суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль - в 3,2 раза больше, чем в феврале 2020 года", - сообщила пресс-служба "Газпрома". Из этого следует, что поставки газа в Китай в феврале 2021 года составили 830 млн куб. м. В среднесуточном разрезе поставки как в январе, так и в феврале стабильны на уровне 29,8 млн кубометров в сутки. С начала года поставки составили уже 1,757 млрд кубометров.

Газпром Турция Европа Сила Сибири Китай

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