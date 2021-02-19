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Рубль чуть подешевел вслед за котировками нефти

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Утром в пятницу рубль слегка дешевеет к доллару и евро на "Московской бирже" на фоне дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,93-73,98 рубля за доллар. По итогам первой минуты доллар подорожал на 3,75 копейки, до 73,95 рубля. Евро подорожал на шесть копеек, до 89,44 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожалана 4,76 копейки к уровню закрытия четверга, до 80,92 рубля.

Доллар при этом оказался на 17,2 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57 копеек выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти и негативной динамики большинства мировых рынков. Цены на нефть эталонных марок снижаются, так как ослабли факторы поддержки, связанные с перебоями поставок в США из-за сильных морозов. Давление на котировки оказывают также ожидания возможного увеличения добычи странами ОПЕК+. Ранее на этой неделе цены на нефть поднимались до максимальных уровней с января прошлого года, что может послужить стимулом для ОПЕК+ начать увеличивать добычу уже с апреля.

К 10:01 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,64, до $63,52 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на 0,93%, до $59,96 за баррель.

Dow Jones сообщил в среду, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Кроме того, по данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце. Сообщения об увеличении добычи в Ираке и надежды на восстановление энергоснабжения в Техасе оказали давление на нефтяные котировки в четверг.

Накануне нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд (на 7,26 млн баррелей). Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,15 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали уменьшение показателя на 3,4 млн баррелей.

Московская биржа США ОПЕК Саудовская Аравия Brent WTI

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