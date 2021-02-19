Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (Brent откатилась ниже $63,5 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%, при этом раллируют акции "Ростелекома" на корпоративных новостях и ряд бумаг "второго эшелона".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3397,08 пункта (-0,09%), индекс РТС - 1447,06 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,1%.

Доллар стоит 73,96 рубля (+0,05 рубля), золото - $1769,5 за унцию (-0,3%).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,9%), АФК "Система" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Россетей" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "Ростелекома" (+5,2%, до 110,8 рубля - максимум с ноября 2014 года), UC Rusal (+1,1%), Polymetal (+0,7%), "Московской биржи" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), банка ВТБ (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НЛМК" (+0,2%), "Северстали" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

ПАО "Ростелеком" и кредитные организации будут работать над созданием института, который будет обеспечивать кибербезопасность банковской системы РФ, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков на встрече кредитных организаций с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

Во "втором эшелоне" подскочили акции МКФ "Красный Октябрь" (+37,4% и +23,2% "префы"), ПАО "Русгрэйн холдинг" (+25,9%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+24,6%), ПАО "Белуга групп" (+9,7%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: нефть активно дешевеет на фоне сильной перекупленности актива, большинство азиатских индексов снижается, хотя китайский рынок смог ликвидировать свои потери. Контракты на промышленные металлы дорожают, что позволяет валютам сырьевой группы незначительно укрепляться против доллара США. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США остается на уровне 1,29%, а по аналогичным японским бондам вновь выросла до 0,1%. В начале торгов российский рынок может продолжить снижение, реагируя на разворот в котировках нефти.

С другой стороны, рубль способен удержаться от ослабления. В СМИ пишут о том, что в Европе готовы обсуждать очередные рестрикции для РФ, но касаться они будут лишь отдельных чиновников, а не крупных бизнесменов. Соответственно, картина с внешнеполитическими рисками может начать проясняться, а это позитивно для российской валюты, считает аналитик.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, к концу текущей недели на мировых рынках сохраняются умеренно негативные настроения, сантимент в отношении рисковых активов сместился в сторону преобладания продаж. Выросшие доходности казначейских облигаций в США настораживает инвесторов и сглаживает позитив, ранее присутствующий в рисковых активах.

Рост число первичных обращений за пособиями по безработице в США может свидетельствовать о сохраняющейся слабости американской экономики. При этом из долгосрочных поводов для роста по-прежнему остается снижение темпов заболеваемости COVID-19 и ускорение процесса вакцинации населения, а также надежды на сохранение стимулирующей монетарной и фискальной политики.

В пятницу рынки могут продолжить снижение, но умеренными темпами. В фокусе внимания инвесторов публикация предварительных данных по деловой активности в сфере услуг и промышленности США и еврозоны. Индекс МосБиржи способен сместиться в диапазон 3350-3400 пунктов. Из корпоративных событий интерес представляет публикация финансовой отчетности "ФосАгро" за IV квартал по МСФО и отчет "РусГидро" за 2020 год по РСБУ, отмечает Антонов.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,4-0,7% после публикации слабых статданных, индикатор Dow Jones (-0,4%) снизился после обновления рекордных максимумов по итогам трех предыдущих дней торгов.

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 861 тыс., тогда как ожидалось 765 тыс.; число новостроек в январе упало на 6% (до 1,58 млн) при прогнозах снижения всего на 0,7%. В то же время, индекс деловой активности Филадельфии в феврале снизился до 23,1 пункта при прогнозах снижения до 20 пунктов с январских 26,5 пункта.

За последнюю неделю ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США составлял в среднем 77,661 тыс., что на 43% меньше среднего значения двумя неделями ранее, отмечает MarketWatch. Уже 57,4 млн американцев (17% населения) были вакцинированы. Темпы вакцинации в стране составляют 1,61 млн доз в сутки.

В среду, 17 февраля, президент США Джо Байден обсудил с главами профсоюзов свой план поддержки экономики страны и развития инфраструктуры. Демократы готовят законопроект, включающий предложенные Байденом стимулы, с целью принять его в ближайшие несколько недель.

В пятницу в Азии также преобладает снижение индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Потребительские цены в Японии в январе сократились на 0,6% в годовом выражении после падения на 1,2% месяцем ранее, сообщило министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1%, по данным Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, рассчитываемый au Jibun Bank, в феврале упал до минимальных за полгода 45,8 пункта по сравнению с 46,1 пункта в первый месяц текущего года. Индикатор зафиксировал снижение по итогам тринадцатого месяца подряд.

Между тем PMI в производственном секторе увеличился до 50,6 пункта с 49,8 пункта. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности, индекс превзошел эту отметку впервые с апреля 2019 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены также снижаются на фоне ослабления факторов поддержки, связанных с перебоями поставок в США из-за сильных морозов, а также ожиданий возможного увеличения добычи странами ОПЕК+; цена нефти Brent находится на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,46 за баррель (-0,7% и -0,6% в четверг), мартовская цена WTI - $59,92 за баррель (-1% и -1% в четверг).

Dow Jones сообщил 17 февраля, что Саудовская Аравия, которая добровольно обязалась сократить производство нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с) в феврале-марте, планирует увеличить добычу в ближайшие месяцы. По словам советников властей страны, Эр-Рияд собирается отказаться от сокращений и намерен объявить об этом в ходе встречи стран ОПЕК, которая пройдет в следующем месяце.

Саудовская Аравия в декабре увеличила экспорт нефти на 2,2% относительно предыдущего месяца, при этом добыча незначительно снизилась, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспорта вырос до 6,495 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,354 млн б/с в ноябре. При этом он был на 11,9% ниже показателя декабря 2019 года.

Ирак в декабре увеличил экспорт нефти на 5,5% относительно предыдущего месяца - до 3,307 млн б/с, добыча выросла на 4,7% и достигла 3,857 млн б/с. Между тем по сравнению с декабрем 2019 года первый показатель упал на 14,7%, а второй - на 15%.

По данным Bloomberg, экспорт нефти из Ирака вырос в первой половине февраля, даже несмотря на обязательство члена ОПЕК сократить добычу в этом месяце.

Накануне вечером нефтяной рынок отыграл часть потерь после публикации данных Минэнерго США, которые показали снижение запасов нефти в стране по итогам четвертой недели подряд. Так, запасы нефти в стране за неделю упали на 7,26 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,15-3,4 млн баррелей, резервы бензина выросли на 0,672 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1,48-2,2 млн баррелей.