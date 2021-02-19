Титов заявил, что треть бизнеса в РФ продолжает страдать от пандемии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Более трети опрошенных бизнесменов в России продолжают страдать от негативных последствий пандемии коронавируса, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов.

"Буквально несколько дней назад мы провели опрос: больше трети бизнеса (сообщают - ИФ), что ситуация продолжает ухудшаться. Поэтому, конечно, нужны новые меры поддержки", - сказал Титов журналистам в Петербурге в пятницу.

Он отметил, что в правительстве РФ обсуждается новый пакет мер поддержки бизнеса.

"Самое главное - не вводить новые ограничения. И здесь правительство поступило не так жестко, как в европейских странах. Мы видим, что вторая волна была с запретами, с закрытиями, но в более мягкой форме, чем на первой волне, и это немножко ситуацию выровняло", - добавил Титов.