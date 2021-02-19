Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 19.02В России 4 139 031+13 433В мире 110 306 030+403 171

Украина в 2020 году удвоила экспорт в Китай и на треть сократила импорт из РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Украина в 2020 году увеличила экспорт товаров в Китай в два раза по сравнению с 2019 годом – до $7,1 млрд при импорте китайских товаров на $8,3 млрд. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Благодаря феноменальному росту экспорта (на 98%), Китай имеет в структуре нашей торговли место больше, чем все СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта", - написал он в фейсбуке.

По его данным, импорт из России в минувшем году сократился на 35% - до $2,7 млрд при экспорте в $4,5 млрд. В целом "доминируя в нашей торговле СНГ располагает структурой нашего импорта 15,6%, а РФ - 8,4%". При этом поставки из стран СНГ просели на 29% и составили $8,4 млрд при экспорте в $5,9 млрд.

"В экспорте СНГ составляет только 12,1%, Россия соответственно 5,5%", - отметил торгпред.

Качка сообщил, что ЕС в минувшем году оставался основным торговым партнером Украины: на страны Евросоюза приходится 40,7% ее торгового оборота, хотя импорт уменьшился на 6,2%, до $23,45 млрд, экспорт – на 11,3%, до $18,6 млрд.

Поставки товаров в Турцию составили $2,43 млрд, импорт из Турции – $2,41. При этом доля этой страны в торговле выросла до 4,7% всего оборота. Что касается торговли с США, она осталась неизменной в минувшем году: 3,8% оборота, 2% экспорта ($0,98 млрд) и 5,5% импорта ($2,9 млрд), уточнил замминистра.

Согласно данным Госстата, по итогам 2020 года дефицит внешней торговли товарами Украины составил $4,8 млрд. Экспорт сократился на 1,7% – до $49,21 млрд, импорт – на 11%, до $54,09 млрд.

Украина РФ Китай

Новости

Глубоко эшелонированное ралли. Обзор

Глубоко эшелонированное ралли. Обзор

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Капитализация биткойна приблизилась к $1 трлн

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Холдинг Вексельберга заинтересовался аэропортом Оренбурга

Москва и Минск подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов через порты РФ

Кабмин сообщил о планах продлить льготную ипотеку с новыми механизмами

Ледяной апокалипсис в Техасе подстегивает цены на газ в Европе

Ледяной апокалипсис в Техасе подстегивает цены на газ в Европе

"СИБУР" нанял для инноваций экс-менеджеров Bayer, Ineos, Total и Pepsi

"АвтоВАЗ" получил годовой убыток в 196 млн евро

"АвтоВАЗ" получил годовой убыток в 196 млн евро
Пандемия коронавируса

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

Московским священникам потребовалась материальная помощь патриархии

Brent подешевела до $63,18 за баррель

Brent подешевела до $63,18 за баррель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');