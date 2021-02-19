Украина в 2020 году удвоила экспорт в Китай и на треть сократила импорт из РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Украина в 2020 году увеличила экспорт товаров в Китай в два раза по сравнению с 2019 годом – до $7,1 млрд при импорте китайских товаров на $8,3 млрд. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Благодаря феноменальному росту экспорта (на 98%), Китай имеет в структуре нашей торговли место больше, чем все СНГ: 14,9% оборота, 14,5% экспорта и 15,4% импорта", - написал он в фейсбуке.

По его данным, импорт из России в минувшем году сократился на 35% - до $2,7 млрд при экспорте в $4,5 млрд. В целом "доминируя в нашей торговле СНГ располагает структурой нашего импорта 15,6%, а РФ - 8,4%". При этом поставки из стран СНГ просели на 29% и составили $8,4 млрд при экспорте в $5,9 млрд.

"В экспорте СНГ составляет только 12,1%, Россия соответственно 5,5%", - отметил торгпред.

Качка сообщил, что ЕС в минувшем году оставался основным торговым партнером Украины: на страны Евросоюза приходится 40,7% ее торгового оборота, хотя импорт уменьшился на 6,2%, до $23,45 млрд, экспорт – на 11,3%, до $18,6 млрд.

Поставки товаров в Турцию составили $2,43 млрд, импорт из Турции – $2,41. При этом доля этой страны в торговле выросла до 4,7% всего оборота. Что касается торговли с США, она осталась неизменной в минувшем году: 3,8% оборота, 2% экспорта ($0,98 млрд) и 5,5% импорта ($2,9 млрд), уточнил замминистра.

Согласно данным Госстата, по итогам 2020 года дефицит внешней торговли товарами Украины составил $4,8 млрд. Экспорт сократился на 1,7% – до $49,21 млрд, импорт – на 11%, до $54,09 млрд.