Акции "Белуга групп" и "Красного Октября" упали на "Мосбирже" на 32-36%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Белуга групп" и "Красного Октября" упали в начале торгов на Московской бирже в субботу на 32-36% после спекулятивного роста в предыдущие дни.

Ценные бумаги "Белуга групп" опустились в цене в начале торгов на 32,5% к закрытию основной сессии пятницы (до 2512 рубля за штуку), обыкновенные акции "Красного Октября" - на 35,8% (до 495 рублей за штуку), привилегированные акции компании - на 34,4% (до 356 рублей за штуку).

Акции "Белуга групп" стали раллировать с 12 февраля с уровня 1939 рублей и в пятницу достигали отметки 6822 рубля за штуку (рост за этот период превысил 3,5 раза), после чего они упали по итогам торгов 19 февраля на 40%. В свою очередь обыкновенные акции "Красного Октября" рванули вверх 18 февраля и в первые минуты торгов достигали отметки 847,5 рубля за штуку, то есть рост стоимости к закрытию 17 февраля составил более 2 раз, после чего она резко упала. Привилегированные акции "Красного Октября", также начавшие активно расти 18 февраля, накануне достигли отметки 543 рубля за штуку, что было почти вдвое выше цены на закрытие 17 февраля, после этого бумаги также резко развернулись вниз.

По мнению участников рынка, резкие скачки в бумагах "второго" и "третьего" эшелонов, отмечаемые в последние дни, связаны со спекулятивными операциями некоторых инвесторов в условиях избыточной ликвидности.