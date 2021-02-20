Биржевые цены на бензины за неделю выросли на 3%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 3% - до 54046 руб./т, на Регуляр-92 - на 3,01%, до 52892 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

Текущие цены на бензин на бирже приближаются к локальным рекордам на фоне снизившихся на этой неделе объемов продаж. Причина снижения объемов продаж непонятна - сезон ремонтов НПЗ еще не наступил.

В Минэнерго РФ рост цен на нефтепродукты называют умеренным, по мнению ведомства, они повышаются вслед за ростом европейских цен на фоне восстановления ситуации на сырьевых рынках.

"Необходимо понимать, что в настоящее время российский топливный рынок находится под влиянием нескольких важных факторов - как глобальных, вызванных пандемией коронавируса, падением спроса в 2020 году и его текущим восстановлением, так и общей сменой ценовой конъюнктуры на мировых рынках в 2021 г., а также индексацией топливного акциза, косвенного налога, который учитывается в конечной цене топлива", - подчеркивают в Минэнерго РФ.

В ведомстве отметили, что продолжают регулярный мониторинг рынка, стабильности отгрузок для удовлетворения восстанавливающегося спроса во всех регионах страны. Для сохранения стабильного снабжения конечных потребителей, а также поддержания объемов биржевых торгов правительство рекомендовало нефтекомпаниям нарастить загрузку НПЗ, а также запасы топлива к апрелю-маю 2021 г. Кроме того, НПЗ рекомендовано оптимизировать график плановых ремонтов оборудования с учетом необходимости стабильного обеспечения топливом всех регионов страны в период повышенного спроса на него, напомнили в ведомстве.

Цены на СУГ тоже устремились к рекордам

На этой неделе к февральским рекордам приближались и биржевые цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ). В пятницу стоимость СУГ достигла 33621 руб./т, увеличившись на 0,5% по сравнению с понедельником. Между тем, 18 февраля цена тонны СУГ достигала 33742 руб. В пресс-службе ФАС "Интерфаксу" сообщили, что повышение цен на СУГ в числе прочего связано с ростом экспортных цен, снижением объема предложения на биржевых торгах, повышением цены на нефть при неизменности курса рубля.

ФАС ежедневно оценивает ситуацию на рынке нефтепродуктов "и при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства" служба примет соответствующие меры реагирования, подчеркнули в ведомстве.

Текущий локальный взлет - продолжение общей тенденции роста биржевых цен на бензин, который начался с середины декабря 2020 года. Повышение стоимости нефтепродуктов связано с тем, что топливный рынок с начала 2021 года столкнулся с таможенно-тарифными и налоговыми изменениями. В частности, с 1 января акцизы на бензин и дизель выросли - на 4%, верхняя граница индикативной цены в формуле демпфера - на 5%.

С начала 2021 года переработка нефтепродуктов в России начала терять прибыльность. На этом фоне представители нефтяных компаний вновь подняли тему об изменении параметров демпфера. Между тем, Минфин заявил, что проблемы в нефтепереработке - из-за пандемии и ценовой конъюнктуры, а менять параметры демпфера для нефтяников сейчас нет возможности. Минфин готов на корректировку демпфера для топлива только в 2024 году, при этом предлагает индексацию на 1% индикативных цен бензина и дизтоплива.

Совещание у Новака

Вице-премьер Александр Новак 28 января провел совещание по проблемам топливного рынка, по итогам которого ФАС и Минэнерго приняли ряд мер по стабилизации топливного рынка. В частности, вступил в силу совместный приказ об увеличении нормативов биржевых продаж (бензина - с 10% до 11% от производства, дизтоплива - с 6% до 7,5%, сжиженных углеводородных газов (СУГ) с 5% до 7,5%), нефтяники обещали увеличить объемы производства нефтепродуктов и нарастить их запасы.

В ФАС "Интерфаксу" пояснили, что изменения в совместный приказ вступят в силу 22 февраля. Таким образом, нефтяным компаниям будет необходимо реализовывать нефтепродукты на биржевых торгах по новым нормативам с 1 марта.

Кроме того, для стабилизации цен на СУГ по инициативе ФАС было принято постановление правительства РФ от 1 февраля, предусматривающее государственное регулирование стоимости доставки СУГ, приобретаемых для коммунальных нужд в баллонах с доставкой для потребителя, что позволит не допустить роста его конечной стоимости, отметили в службе.

ФАС и Минэнерго отмечают, что рост цен на оптовом рынке не отразится на рознице, и цены на АЗС в 2021 году останутся в пределах инфляции.