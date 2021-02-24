Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса

Речь идет о продлении на год программы льготного кредитования под 3%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что президент РФ Владимир Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса - продление на год программы льготного кредитования под 3%.

На встрече с сенаторами Мишустин напомнил, что действующая программа поддержки бизнеса "ФОТ 2.0" завершает свое действие, однако есть отрасли экономики, которые пока не восстановились до докризисного уровня.

"Это сфера общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристический бизнес и ряд других. Всем им по-прежнему необходима помощь государства в это непростое время. И сегодня на встрече с вами - представителями субъектов РФ - хочу сообщить о важнейшем решении - о новых мерах поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей, которые ранее пользовались программой "ФОТ 2.0", - сказал премьер.

Мишустин добавил: "Я накануне докладывал президенту РФ наш подход, и в том числе предложения, которые давали сенаторы. Президент одобрил решение о запуске новой годовой программы "ФОТ 3.0". В ней немножко будут изменены условия, теперь ставка льготного кредита будет не 2, а 3%, это небольшое повышение, учитывая, что экономика постепенно восстанавливается".

Премьер подчеркнул, что компании получат возможности для роста и в течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. "Лишь, соответственно, во втором полугодии это можно будет сделать равными долями ежемесячно", - сказал Мишустин.

Новой программой, по его словам, теперь смогут воспользоваться микро- и малые предприятия из отраслей, которые еще не вернулись на докризисный уровень.

"Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, и в компаниях которых работают порядка полутора миллионов человек. За это время мы, надеюсь, завершим основную часть вакцинирования людей, спрос на услуги этих отраслей, соответственно, вырастет, они смогут начать быстрое восстановление", - сказал премьер.

Он добавил, что правительство оказало беспрецедентную поддержку регионам, направив им в виде дотаций порядка 1,1 трлн рублей на борьбу с последствиями распространения коронавируса, в том числе на выравнивание бюджетной обеспеченности, компенсацию падения их собственных доходов, а также для стабилизации в здравоохранении.

В текущем году правительство продолжит поддерживать субъекты РФ - уже предусмотрены дотации в размере 100 млрд рублей на поддержку сбалансированности региональных бюджетов, сказал премьер.