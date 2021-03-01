Льготные кредиты на зарплаты для МСП увязали с сохранением 90% рабочих мест

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Новая программа льготного кредитования МСП для выплаты зарплат сотрудникам в условиях коронавирусных ограничений "ФОТ 3.0" утверждена правительством, бизнес сможет оформить кредиты с 9 марта по 1 июля 2021 года на 12 месяцев, при этом заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе - гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма - 500 млн рублей. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного договора", - отмечается в пресс-релизе кабмина.

В рамках предыдущей программы - ФОТ 2.0 - задолженность полностью списывалась с заемщика при условии, что он не сокращает персонал более чем на 20%, а по итогам программы численность персонала составляет более 90%. Если штат сохранялся на уровне 80-90% - заемщику списывали половину займа.

В сообщении кабмина уточняется, что в рамках ФОТ 3.0 деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие. Поручителем выступит государство в лице "ВЭБ.РФ", что расширит доступ компаний к кредитованию. "В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6% от фактически сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать ее и направлять запрос в Минэкономразвития на выделение соответствующей суммы", - сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в общей сложности на ФОТ 3.0 будет направлено порядка 7,7 млрд рублей, постановление об условиях программы уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Запуск новой программы ФОТ 3.0, которая пришла на смену предыдущей льготной программы ФОТ 2.0, действие которой закачивается 1 апреля, Мишустин анонсировал 24 февраля в ходе встречи с членами Совета Федерации. 25 февраля на заседании правительства решение о выделении на это средств из резервного фонда было одобрено.

По словам премьера, потенциально помощью смогут воспользоваться около 75 тыс. предпринимателей, в компаниях которых работает порядка полутора миллионов человек.

Ранее о необходимости разработки новой программы в начале февраля в ходе заседания президиума фракции "Единая Россия" в Госдуме заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он объяснял это тем, что ведомство видит риски сокращения занятости в сфере общепита, услуг, развлечения, гостиничного бизнеса.

"У нас на сегодняшний момент под защитой этой программы (ФОТ 2.0 - ИФ) находятся 5 млн 366 тыс. рабочих мест, и эта программа в марте заканчивает свое действие. На сегодняшний момент 98% компаний выполняют ковенанты (по поддержанию рабочих мест - ИФ), из них 95% выполняют ковенанты от 90% и выше сохранения занятости (от численности занятых на момент привлечения кредита - ИФ) и порядка 5% - в диапазоне от 90% до 80% (численности занятых - ИФ). Выполнение этих программ существенно выше наших ожиданий", - заявлял Решетников.