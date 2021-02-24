Контракт Миллера в "Газпроме" продлили на очередные пять лет
Решение приняли с большим запасом по времени, так как полномочия топ-менеджера истекали в конце мая
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления "Газпрома" продлен на очередные пять лет.
При том, что его полномочия истекали только в конце мая, совет директоров компании принял решение с большим запасом по времени.
Вопрос о продлении полномочий Миллера был очень обтекаемо сформулирован в существенном факте, анонсировавшем его вынесение на рассмотрение совета: "Об исполнительных органах общества".
Совет директоров "принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет", говорится в пресс-релизе компании.
Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года.
16 февраля 2016 года совет директоров переизбрал его главой правления с 31 мая 2016 года сроком на 5 лет.