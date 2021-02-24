Контракт Миллера в "Газпроме" продлили на очередные пять лет

Решение приняли с большим запасом по времени, так как полномочия топ-менеджера истекали в конце мая

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления "Газпрома" продлен на очередные пять лет.

При том, что его полномочия истекали только в конце мая, совет директоров компании принял решение с большим запасом по времени.

Вопрос о продлении полномочий Миллера был очень обтекаемо сформулирован в существенном факте, анонсировавшем его вынесение на рассмотрение совета: "Об исполнительных органах общества".

Совет директоров "принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет", говорится в пресс-релизе компании.

Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года.

16 февраля 2016 года совет директоров переизбрал его главой правления с 31 мая 2016 года сроком на 5 лет.