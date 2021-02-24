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Что произошло за день: среда, 24 февраля

Упрощение въезда в Грузию для россиян, предложение о реальных сроках за клевету на ветеранов, резкое потепление в Москве

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин подписал закон, увеличивающий штрафы за неповиновение силовикам. Также ужесточается ответственность за нарушения при организации и финансировании массовых акций.

- В России зарегистрированы 11 749 новых случаев COVID-19. На Москву пришлись 1 417 случаев заражения, что соответствует уровню сентября.

- Грузия с марта начнет впускать россиян с отрицательным тестом на COVID. Ранее обязательный 12-дневный карантин не действовал для привитых, а отрицательного теста было достаточно только для граждан ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ и Саудовской Аравии.

- Директор Норильской обогатительной фабрики задержан по делу о гибели рабочих. По версии следствия, он знал о состоянии здания, но ничего не предпринял.

- Контракт Алексея Миллера на посту председателя правления "Газпрома" продлен еще на пять лет.

- В Думе предложили наказывать за клевету на ветеранов сроками до 5 лет и штрафами до 5 млн. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об ответственности за реабилитацию нацизма.

- "Яндекс" получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске. По требованию ФАС компания должна будет дать сторонним сервисам доступ к специнструменту на равных условиях.

- Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии строгого режима по делу о коррупции.

- В четверг в Москве начнется резкое потепление. Днем 25 февраля возможны мокрый снег и дождь, а днем в пятницу температура может подняться до плюс 4-6 градусов.

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