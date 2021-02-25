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ВТБ начал хеджировать переоценку структурной открытой валютной позиции

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ с начала 2021 года стал хеджировать переоценку структурной открытой валютной позиции (ОВП), являвшейся волатильной статьей в отчете о прибылях и убытках банка. Об этом на конференц-колле с аналитиками рассказал член правления банка Дмитрий Пьянов.

ВТБ имеет структурно длинную ОВП из-за наличия "вечного" субординированного долга в валюте. При укреплении рубля ВТБ отражал в отчетности отрицательную переоценку валютного капитала, при ослаблении - положительную. К примеру, в первом квартале 2020 года доход банка от переоценки структурной ОВП составил 35,8 млрд рублей, но уже во втором квартале ВТБ отразил отрицательную переоценку структурной ОВП в размере 15,3 млрд рублей, в третьем квартале банк вновь получил доход - на 10,1 млрд рублей. В четвертом квартале переоценка вновь была отрицательной - минус 7,9 млрд рублей.

"Нас преследовала либо процикличная, либо контрцикличная переоценка вслед за движением курса рубля. Мы в самом начале 2021 года нашли транзакционный способ, который позволяет в дальнейшем захеджировать переоценку структурной ОВП по МСФО. Эта стратегия была успешно реализована в первые рабочие дни января", - сообщил Пьянов.

"В принципе 2020 год - это последний год взятия каких-либо позитивных или негативных эффектов волатильности по структурной ОВП, вызванной субординированными кредитами", - заявил он.

По словам Пьянова, теперь банк переносит транзакции в утилизацию регуляторного лимита ОВП по РСБУ. Новые выпуски валютономинированных субордов уже автоматически хеджируются и не генерят новой структурной ОВП, указал он.

ВТБ Дмитрий Пьянов

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