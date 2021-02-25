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Минфин США назвал COVID-вакцинацию самым мощным стимулом для мировой экономики

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Джанет Йеллен призвала страны G20 увеличить поддержку глобальных программ вакцинации, отметив наличие "высокой неудовлетворенной потребности в этих инициативах".

"Быстрая и действительно глобальная вакцинация - это самый мощный стимул, который мы можем дать мировой экономике", - говорится в письме, адресованном коллегам Йеллен по G20.

Она, в частности, высказала озабоченность ситуацией в странах с низким доходом, экономическое восстановление которых откладывается из-за отсутствия доступа к вакцинам против COVID-19.

В своем письме Йеллен также подчеркнула необходимость принятия скоординированных мер в ответ на глобальный кризис и призвала страны G20 сохранять существенные бюджетные и финансовые стимулы, а также "избегать преждевременного сворачивания мер поддержки экономики".

Хроника 27 января 2020 года – 25 февраля 2021 годаЭкономический кризис
США Джанет Йеллен G20 Коронавирус

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