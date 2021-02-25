Рынок акций РФ в четверг отыграл потери предыдущего дня

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг отыграл потери предыдущего дня, коррекционный рост сдерживался смешанной динамикой индексов в США и просевшей нефтью (Brent не удержала рубеж $67 за баррель); индекс МосБиржи поднялся к 3410 пунктам, при этом акции "Норникеля" растеряли весь рост с начала года в результате трехдневных распродаж из-за негативных корпоративных новостей.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3409,76 пункта (+0,7%, утром индекс поднимался к 3429 пунктам), индекс РТС - 1452,1 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,4%.

Доллар вырос до 74,05 рубля (+0,51 рубля), золото просело до $1770,6 за унцию (-1,5%).

Подорожали ГДР TCS Group (+5,4%), акции "НЛМК" (+4,6%), "Северстали" (+4,6%), "Роснефти" (+3,5%), "ММК" (+3,2%), "Россетей" (+2,3%), Сбербанка (+2% и +1,5% "префы"), "АЛРОСА" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), банка ВТБ (+1,7%), "ФСК ЕЭС" (+1,7%), "Газпром нефти" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "Татнефти" (+1,3%), UC Rusal (+1,3%), "Газпрома" (+1,1%), "Московской Биржи" (+1%), "Интер РАО" (+1%), "Яндекса" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 132,027 млрд рублей (из них 37,91 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 19,18 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,5 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").

Поддержку акциям ВТБ оказали отчет по МСФО за 2020 год и прогнозы банка по увеличению прибыли в 2021 году. ВТБ в IV квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО в 4,5 раза по сравнению с результатом за аналогичный период 2019 года, до 16,2 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. В целом за 2020 год чистая прибыль группы составила 75,3 млрд рублей, что в 2,7 раза ниже результата 2019 года.

Опубликованные результаты оказались чуть лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" и опубликованного ранее прогноза менеджмента по годовой прибыли в 70-75 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали прибыль ВТБ за квартал на уровне 16,1 млрд рублей и 75,2 млрд рублей по итогам года.

По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, в 2021 году банк ждет роста чистой прибыли по МСФО до 250-270 млрд рублей и нормализации стоимости риска на уровне 2019 года.

EBITDA ПАО "Полюс" в IV квартале выросла на 29% г/г, до $1,14 млрд, почти совпав с прогнозом. "Полюс" планирует CAPEX в 2021 году на уровне $1-1,1 млрд против $0,6 млрд в 2020 году, прогноз по TCC (затраты на унцию) - $425-450 на унцию. Кроме того, дивиденды "Полюса" за II полугодие 2020 года, согласно предварительной рекомендации совета директоров, могут составить $693 млн - $5,09 на акцию, сообщила компания.

Подешевели акции "Норникеля" (-5,4%, до 23,38 тыс. рублей), Polymetal (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,4%).

Акции "Норникеля" остаются под давлением продаж, бумаги лидировали по объемам торгов на "Мосбирже", в два раза обогнав по оборотам привычного лидера - акции Сбербанка. Накануне вечером стало известно, что "Норникель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" в связи с поступлением грунтовых вод в их горных выработках.

"НОВАТЭК" сообщил в четверг о заключении с Shenergy Group долгосрочного договора на поставку СПГ с проекта "Арктик СПГ 2".

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков полагает, что рост российского рынка акций в краткосрочной перспективе не гарантирован.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США растет и достигла 1,46%. В случае продолжения данной тенденции возникают риски более глубокой коррекции как американских акций, так и широкого набора рискованных активов. Председатель ФРС продолжает убеждать окружающих в мягкости денежной политики на годы вперед, но растущий американский долг заставляет думать инвесторов о повышенной премии за риск.

На отечественном рынке продолжили падать бумаги ГМК "Норникель", на которую последовательно свалились проблемы с аварией на обогатительной фабрике и подтоплением двух рудников, что может существенно сказаться на производственных и финансовых результатах в ближайшие месяцы. В лидерах дня оказались акции сталеваров, которые могут рассчитывать на дальнейшее восстановление глобального спроса по мере выхода из ограничений пандемии.

Европейские индексы показали разнонаправленную динамику. Британский FTSE 100 торговался в "плюсе" на фоне обсуждения правительством постепенной отмены ограничительных мер. Более 18,2 млн британцев получили как минимум первую дозу вакцины к 25 февраля - это почти треть взрослого населения страны. Однако в других частях Европы ситуация не столь оптимистичная. В Финляндии планируют тотальный карантин в течение трех недель. Параллельно продолжается развитие истории роста инфляционных ожиданий на фоне масштабных стимулов. ФРС пока не заявляет о расширении программы выкупа облигаций, хотя демократы готовы в течение двух недель одобрить дополнительные расходы на $1,9 трлн к уже запланированному бюджетному дефициту в размере $2,3 трлн на текущий год.

Нефть выросла на фоне провала добычи в США, но к вечеру четверга начала выпускать пар. В Техасе власти затеяли расследование по факту аварий в электроснабжении на фоне погодных аномалий. Ледяные дожди, обильные снегопады и низкие температуры привели к остановке половины мощностей ветрогенерации, а также сделали бесполезными солнечные батареи. В Royal Dutch Shell полагают, что к 2040 году спрос на сжиженный газ в мире увеличится вдвое. Даже в год пандемии наблюдался небольшой рост - до 360 млн тонн. К 2040 году в компании ожидают глобальный спрос на уровне 700 млн тонн, причем 75% прироста спроса обеспечит Азия на фоне истощения местных газовых месторождений и частичного отказа от угольной энергетики (один лишь Китай увеличил импорт СПГ в 2020 году на 11%, до 67,0 млн тонн).

В RDS полагают, что в течение текущего десятилетия может сформироваться реальный физический дефицит поставок. В 2020 году было запланировано увеличение мощностей по производству СПГ на 60 млн тонн, но по факту прирост составил лишь 3 млн тонн. Вывод из всего этого лишь один - электромобили не питаются воздухом, а ископаемое топливо останется главным источником энергии в ближайшие десятилетия. Более того, столь сильные прогнозы по спросу означают дальнейшее обострение глобальной газовой войны.

Дальнейший рост доходностей казначейских обязательств США может спровоцировать более резкую коррекцию рынка акций, поскольку в какой-то момент консервативный капитал может переключить свое внимание с разогретого рынка акций на более безопасный способ получения прибыли за счет высоких доходностей рынка облигаций. Впрочем, до этого момента еще далеко, так как дивидендная доходность рынка акций превышает доходности по 10-летним обязательствам. Для российского рынка более важным является процесс роста доходностей на рынке облигаций в Европе, поскольку данная тенденция может привести к уходу европейских денег из российских активов, полагает Кочетков.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артем Тузов, рубль в четверг начал снижаться - повлиял фактор фиксации прибыли инвесторами после раунда роста. Нефтяной рынок прекратил рост, вспомнив статистику об увеличении коммерческих запасов сырья в США по итогам прошлой недели.

Российский рынок акций подрос вслед за миром на фоне заявлений главы ФРС, что регулятор не собирается менять политику стимулирования американской экономики. В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3380-3450 пунктов, индекс РТС - в рамках 1390-1470 пунктов, считает эксперт.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, текущая неделя является одной из самых удачных с начала года для производителей нефти, которая обновила годовые максимумы. Холодная зима в США не только повысила спрос на топливо и электроэнергию, но и привела к остановке ряда производственных мощностей по добыче и переработке - по различным оценкам, до 3,5 млн б/с составляло снижение добычи в отдельные дни и эта ситуация полностью не устранена.

Важной с точки зрения будущей динамики будет первая неделя марта, когда планируется проведение очередной министерской встречи ОПЕК+. Важной представляется позиция Саудовской Аравии, планирующей отказаться от обязательства одностороннего ограничения добычи в 1 млн б/с, которое страна взяла на себя в январе до конца марта. Рынок, похоже, движется в сторону нормализации, и у стран производителей становится меньше поводов для совместных действий по ограничению добычи. На этом фоне не исключена некоторая коррекция цен на нефть вниз, хотя многое будет зависеть от результатов встречи, считает Беденков.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Сучков, частичная приостановка рудников "Норникеля" (из-за поступления грунтовых вод в горную выработку на глубине 350 метров) еще не до конца отыграна котировками бумаг ГМК, поэтому не рекомендуется осуществлять покупки до прояснения ситуации.

Оба рудника входят в Заполярный филиал и обеспечивают около 20% руды, добываемой "Норникелем". Однако по причине высокого содержания металлов в руде вклад рудников в производство конечной продукции гораздо выше 20% - Октябрьский и Таймырский рудники обеспечивают около 55% производства никеля и меди и 65% производства металлов платиновой группы. Также рудники связаны между собой, поэтому масштабная авария на одном месторождении, скорее всего, вызовет аналогичные последствия на другом.

Согласно расчетам, вклад Октябрьского и Таймырского рудников в годовую EBITDA "Норникеля" составляет 50-60%. В 2017 году схожая ситуация произошла на одном из активов "АЛРОСА" - грунтовые воды затопили рудник "Мир", восстановление которого отложено до 2025-2030 годов и до сих пор обсуждается. Авария на "Мире" произошла внезапно, поэтому последствия были катастрофическими. Однако в случае "Норникеля" о проблеме на рудниках было известно заранее, поэтому есть надежда на благополучный исход, полагает аналитик.

Индексный провайдер MSCI 26 февраля проведет ребалансировку индексов MSCI Russia. Пассивные фонды будут покупать акции "Норникеля", вес которых в структуре индекса был повышен индексным комитетом в середине февраля. Индексный фактор является одной из причин, сдерживающих обвал котировок акций ГМК. Однако если к понедельнику не появится обнадеживающих новостей по ситуации на Норильской фабрике и рудниках, то падение акций "Норникеля" может усилиться, считает Сучков.

В четверг в Азии преобладал рост индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 1,2%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 подрос на 0,03%, FTSE, DAX просели на 0,04-0,6%) и снижается Америка (индекс S&P 500 просел на 0,8%, Dow и Nasdaq теряют 0,5-1,2%).

Пересмотренная предварительная оценка роста ВВП США за IV квартал 2020 года составила 4,1% при прогнозах повышения до 4,2% с ранее объявленных 4%. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе составило 730 тыс., ожидалось 825-838 тыс. Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США в январе показали рост на 3,4% при прогнозах увеличения на 1,1% после декабрьского роста на 0,5%.

Нефть обновила максимумы более чем за год на ожиданиях роста спроса на топливо, которые отодвинули на второй план данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США, после чего скорректировалась; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,3 ниже уровня суточной давности (максимум дня - $67,7 за баррель).

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $66,7 за баррель (-0,5% и +2,6% в среду), апрельская цена WTI - $63,04 за баррель (-0,3% и +2,5% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,28 млн баррелей (ожидалось снижение на 4,8-6,5 млн), запасы бензина выросли на 12 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 2,8-3,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 4,97 млн баррелей (ожидалось снижение на 3,5-4 млн).

Ситуация улучшается в Европе, где, по прогнозу S&P Global Platts Analytics, в феврале ожидается рост спроса на бензин на 60 тыс. б/с по сравнению с январем. Индексы мобильности в пяти крупнейших экономиках региона (Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции), согласно данным Google, улучшаются. Сейчас они в среднем на 37,7% ниже докризисного уровня, а неделей ранее это отставание составляло 40,4%.

Аналитики Bank of America Global Research повысили прогноз средней цены нефти марки Brent в текущем году до $60 за баррель с ранее ожидавшихся $50 за баррель. При этом они указывают на возможность временного скачка котировок до $70 за баррель во втором квартале.

В прошлом году эксперты ожидали, что появление вакцины против COVID-19, сохранение сделки ОПЕК+, а также более локальный характер локдаунов из-за пандемии станут тремя основными факторами, которые поддержат рост нефтяного рынка.