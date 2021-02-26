"Черный список" финансистов в 2020 году сократился на 4,3%

В стоп-листе ЦБ РФ чуть больше 7 тыс. человек

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Черный список" Банка России за 2020 год сократился на 4,3%, свидетельствуют данные регулятора.

В "черный список" ЦБ включается информация о лицах с неудовлетворительной деловой репутацией. Речь идет о топ-менеджерах, акционерах и членах совета директоров кредитных и некредитных финансовых организаций, которые ушли с рынка или попали под санацию. Попадание в эту базу лишает человека права на определенный период входить в совет директоров или топ-менеджмент финансовых организаций, а также приобретать крупные пакеты в этих организациях.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ, по состоянию на 1 января 2021 года в базе находилось 7 182 человека против 7 504 на начало 2020 года. На 15 февраля этого года число сократилось еще больше - до 7 026 человек.

На динамику количества лиц, находящихся в "черной базе", в 2020 году оказывал влияние ряд факторов. Среди понижающих факторов - в 2020 году истек срок нахождения в базе лиц, внесенных туда в 2016 году (до вступления в январе 2018 года в силу федерального закона №281-ФЗ срок нахождения в базе данных составлял по общему правилу 5 лет), указал ЦБ. При этом в 2016 году количество отзывов лицензий у кредитных организаций (97) и соответственно рост количества лиц, включенных в базу, значительно превышало количество отзывов в последующие годы.

Одним из факторов снижения количества лиц в базе данных является также принятие комиссией Банка России по жалобам положительных решений по обращениям людей, чья деловая репутация была признана неудовлетворительной.

Число лиц в "черном списке" росло последние пять лет на фоне проводимого ЦБ оздоровления финансовой системы. Статистика за 2020 год показала снижение количества впервые с начала расчистки банковского сектора.

28 января 2018 года вступил в силу закон №281-ФЗ, расширяющий список требований к деловой репутации собственников и руководителей финансовых организаций, а также ужесточающий наказание за несоблюдение этих требований. В частности, закон увеличил с 5 до 10 лет срок пребывания руководителей и владельцев банков в так называемой черной базе ЦБ.

Более того, если суд привлечет банкира к уголовной ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации или тот повторно нарушит требование к деловой репутации, ему пожизненно запретят руководить банком, входить в совет директоров или покупать свыше 10% его акций.