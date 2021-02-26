"Роснефть" планирует довести долю газа в общем портфеле добычи до 25%

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" планирует к концу 2022 года увеличить долю добычи газа в общем портфеле компании до 25%.

"Запуск газовых проектов - "Роспана" и сеноманских залежей Харампурского месторождения - все это позволит уже к концу 2022 года достичь уровня, близкого к 25% даже с учетом запланированного увеличения добычи нефти и газового конденсата, которое мы ожидаем после отмены ограничений, связанных со сделкой ОПЕК+", - сообщил первый вице-президент компании Дидье Касимиро на пресс-конференции.

"По итогам прошлого года доля газа в общем объеме добычи углеводородов компании увеличилась уже до 20%, достигнув 51,7 млн тонн нефтяного эквивалента при общей добыче 256,2 млн тонн н.э.", - добавил он.

Как сообщалось, "Роснефть" в 2020 году добыла 63 млрд куб. метров газа. В стратегии развития, представленной НК акционерам в 2017 году, "Роснефть" говорила, что целью компании является добыча 100 млрд куб. метров газа уже к 2020 году.

Увеличение доли газа в общем портфеле компании включено в план по углеродному менеджменту "Роснефти" до 2035 года, который был представлен советом директоров НК в декабре 2020 года. Он также предусматривает достижение ряда ключевых целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 млн тонн CO2-эквивалента; сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%; достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%; нулевое рутинное сжигание попутного газа.

Проект "Роспан"

Проект "Роспан", который был отложен в основном из-за ОПЕК+, должен начать работать на полную мощность в 2021 году. "Роспан" - один из ключевых газовых активов НК "Роснефть" в Ямало-Ненецком автономном округе. Компания осуществляет разведку и разработку Ново-Уренгойского, Восточно-Уренгойского и Ресурсного лицензионных участков Уренгойского и Восточно-Уренгойского + Северо-Есетинского месторождений. Запасы актива по категории ВС1+С2 оцениваются в 975 млрд куб. м газа, 152 млн тонн газового конденсата и 46 млн т нефти. В 2019 году добыто 6,7 млрд куб. м газа и 1,3 млн тонн жидких углеводородов. "Роснефть" в перспективе планирует добывать на "Роспане" более 21 млрд кубометров газа в год и более 5 млн тонн жидких углеводородов.

В рамках СП "Роснефти" и ВР - "Харампурнефтегаз" - планируется добыча нефти на зрелых месторождениях и реализация проекта добычи газа. Разработка сеноманской залежи позволит добывать свыше 10 млрд куб. метров. Запуск проекта был отложен на год - до 2022 года. Потенциал дальнейшего наращивания газодобычи связан с освоением туронской залежи, что позволит более чем удвоить общие объемы производства.