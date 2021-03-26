"Роснефть" потратит 136 млрд рублей на улучшение экологичности НПЗ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что планирует направить около 136 млрд рублей до 2024 года на более чем сто экологических проектов на своих нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить их негативное воздействие на природу, минимизировать экологические риски и достичь целевых показателей стратегии "Роснефть-2022".

Экологическая программа компании включает шесть основных направлений: охрана атмосферного воздуха, обращение с отходами производства, охрана поверхностных и подземных водных объектов, мероприятия по обеспечению законодательных требований к охране окружающей среды и земельных объектов.

Компания запланировала реконструкцию сооружений биологической очистки на Сызранском НПЗ, Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, а также реконструкцию механической очистки на Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК.

Кроме того, на Куйбышевском НПЗ планируется строительство установки регенерации отработанной серной кислоты, на Рязанской НПК - комплекса термической сушки осадков. На Ангарской НХК реализуется проект строительства собственного полигона промышленных и твердых бытовых отходов. На Ачинском НПЗ завершается строительство очистных сооружений сточных вод комплекса гидрокрекинга.