Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:53Заразились
на 26.03В России 4 501 859+9 167В мире 125 491 735+714 605

"Роснефть" потратит 136 млрд рублей на улучшение экологичности НПЗ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что планирует направить около 136 млрд рублей до 2024 года на более чем сто экологических проектов на своих нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить их негативное воздействие на природу, минимизировать экологические риски и достичь целевых показателей стратегии "Роснефть-2022".

Экологическая программа компании включает шесть основных направлений: охрана атмосферного воздуха, обращение с отходами производства, охрана поверхностных и подземных водных объектов, мероприятия по обеспечению законодательных требований к охране окружающей среды и земельных объектов.

Компания запланировала реконструкцию сооружений биологической очистки на Сызранском НПЗ, Куйбышевском НПЗ и Рязанской НПК, а также реконструкцию механической очистки на Новокуйбышевском НПЗ и Рязанской НПК.

Кроме того, на Куйбышевском НПЗ планируется строительство установки регенерации отработанной серной кислоты, на Рязанской НПК - комплекса термической сушки осадков. На Ангарской НХК реализуется проект строительства собственного полигона промышленных и твердых бытовых отходов. На Ачинском НПЗ завершается строительство очистных сооружений сточных вод комплекса гидрокрекинга.

Роснефть Ачинский НПЗ Сызранский НПЗ Рязанская НПК

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-

В России за сутки выявлено 9,1 тыс. новых случаев заражения COVID-

ФСБ пресекла деятельность группы экстремистов в Ростове-на-Дону

Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта

Строительство частных домов предложено включить в семейную ипотеку

Что случилось этой ночью: пятница, 26 марта

Специалисты нацпарка в Приморье зафиксировали на видео семью леопардов

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о трех линиях защиты "ЭпиВакКороны"

Найдено тело бортмеханика, погибшего при крушении вертолета под Калининградом

Состояние двух спасенных летчиков вертолета Ка-32 удовлетворительное

Один человек погиб при крушении вертолёта КА-32 под Калининградом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');