"Ъ" узнал о риске роста цен на оливковое масло в России

Фото: Mustafa Hassona/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Оливковое масло в РФ может подорожать из-за снижения урожая оливок в ряде стран-производителей, прежде всего, в Испании, а также высокого спроса на него в ЕС. Европейские цены уже повысились на 20-40% год к году, пишет "Коммерсантъ".

Поставщики уведомили российские сети о повышении цен на масло в пределах 15%, сообщает издание со ссылкой на источники, близкие к производителям, и собеседников в торговых сетях. По словам одного из поставщиков, среди причин - ожидаемое снижение урожая оливок в Испании.

На эту страну приходится около 50% мирового производства оливок, но из-за неблагоприятных климатических условий, в том числе холодной зимы и шторма "Филомена", сбор оливок в этом году будет меньше ожидаемого, пояснил он. Власти Андалусии уже снизили прогноз производства оливкового масла в этом сезоне с 1,34 млн до 1,05-1,1 млн тонн из-за "Филомены", а также засушливой и жаркой погоды осенью 2020 года.

По его словам, ситуация усугубляется ожидаемым снижением урожая оливок в Греции и Италии на 10-30%. Как следует из материалов Еврокомиссии, в январе испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за 1 кг, что на 21% выше, чем годом ранее. Цены на итальянское масло Extra Virgin за тот же период выросли на 44,4%, до 4,75 евро за 1 кг, на греческое - на 17,7%, до 2,57 евро.

В крупной торговой сети газете сообщили, что новые заказы по импорту масла из Италии приходят с повышением цены на 6-15%, из Греции - цены не менялись. "Один из наших поставщиков из Италии говорит, что последнее время наблюдается очень высокий спрос на масло по всей Европе. Им приходится докупать сырье по завышенным ценам", - сказали в компании.

В другой сети говорят, что получали заявления о повышении цен на оливковое масло, но они связаны с курсом валют.

Один из поставщиков утверждает, что сети пока не соглашаются на рост цен. В ГК "Эфко" (выпускает масла и соусы с оливковым маслом под брендом "Слобода") уточняют, что поставщики оливкового масла "транслировали информацию о повышении цен в пределах 1-2%".

Оливковое масло в РФ становится все более популярным

Потребление оливкового масла в России растет. По данным Nielsen, с февраля 2020 года по январь 2021 года продажи продукта в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном - на 17,1% год к году. Для сравнения: продажи всей категории съедобных масел за тот же период выросли на 1,7% и 14,3% соответственно. По словам собеседников "Коммерсанта", рост спроса может быть связан с переходом потребителей на готовку дома в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, что сказалось на продажах нескольких импортных продуктов.

По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, Россия в год импортирует 15-20 тыс. тонн оливкового масла - это менее 0,3% рынка всех растительных масел. Он сомневается, что возможный рост цен на оливковое масло существенно скажется на стоимости российских продуктов, в состав которых входит этот ингредиент.

Как следует из данных в отчете ГК "Русагро", 50% российского импорта оливкового масла приходится на Испанию, 41% - на Италию, а 6% - на Грецию.