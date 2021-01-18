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В Европе ударили рекордные морозы

В Европе ударили рекордные морозы
Бурса, Турция
Фото: Ali Atmaca/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Во многих странах Европы похолодало до рекордно низких температур, сообщает агентство Associated Press.

В некоторых районах Польши температура в ночь на понедельник опустилась до минус 28 градусов - впервые за 11 лет. В Варшаве из-за морозов на двух вокзалах треснули железнодорожные пути, что привело к задержкам в движении поездов.

В миреВ двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25В двух провинциях Испании температура упала ниже минус 25Читать подробнее

В расположенной по соседству с Польшей Чехии зафиксировали самую холодную ночь в этом году, температура держалась на отметке минус 20 градусов во многих частях страны.

В Германии на выходных снегопад повалил множество деревьев и стал причиной увеличения количества ДТП.

Снег выпал в Стамбуле, что практически парализовало движение автотранспорта в этом турецком городе.

На прошлой неделе в Испании установились рекордно низкие температуры, в двух провинциях температура воздуха упала ниже -20 градусов. Холодная погода захватила даже те части страны, где, как правило, тепло и зимой - Валенсию, Барселону, Севилью и Мурсию.

Польша Чехия Германия Турция Стамбул Испания

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