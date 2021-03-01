Золото дорожает после максимального с 2016 года падения за месяц

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Золото дорожает, восстанавливаясь после самого существенного с конца 2016 года падения за месяц на фоне ослабления доллара.

Инвесторы продолжают следить за динамикой доходности US Treasuries.

Фьючерсы на золото с поставкой в апреле по данным на 9:27 по московскому времени в понедельник выросли в цене на $23,4 (1,35%) - до $1752,2 за унцию.

Распродажа на глобальных рынках гособлигаций прекратилась на фоне обещаний мировых центробанков продолжать проводить стимулирующую монетарную политику. Это способствовало ослаблению тревог на рынках и снижению доходности US Treasuries, пишет агентство Bloomberg.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что Федрезерв будет сохранять мягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока американская экономика полностью не восстановится от последствий кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Золото растет "на фоне ожиданий, что доходность US Treasuries на текущий момент достигла пика", говорит эксперт Phillip Futures Pte. Автар Санду.

Поддержку золоту также оказывают растущие надежды на принятие стимулирующих мер в США. Палата представителей американского Конгресса одобрила пакет мер поддержки экономики объемом $1,9 трлн, предложенный ранее президентом страны Джо Байденом.

План предусматривает, в частности, увеличение и продление срока действия федеральных надбавок к пособию по безработице, прямые выплаты американцам в размере $1400 на человека, выделение $350 млрд штатам и местным органам власти, а также финансирование программ вакцинации.

Законопроект, одобренный нижней палатой американского Конгресса, будет направлен на рассмотрение Сената, который, вероятно, внесет в него свои изменения, пишет The Wall Street Journal. Вслед за этим Палате представителей предстоит вновь одобрить пакет мер, уже в измененном виде, прежде чем направить его на подпись президенту.