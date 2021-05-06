Золото подорожало выше $1800 за унцию впервые с февраля

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Золото дорожает в четверг на фоне снижения доходностей US Treasuries, а также ослабления доллара США. На 17:50 по Москве июньские фьючерсы на золото торовались у $1813 за унцию, что на $28,7 (1,61%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.

В ходе торгов цена контрактов поднималась до $1814,4 за унцию.

"Подъем выше отметки в $1800 за унцию довольно важен для золота, - заявил MarketWatch главный исполнительный директор Metals Daily Росс Норман. - За последние три недели цена драгметалла пять раз безуспешно пыталась пробить эту отметку, в связи с чем преодоление этого уровня сопротивления особенно важно".

Подъем стоимости серебра выше $27 за унцию также является стимулом для роста цены золота, говорит эксперт.

Июньские фьючерсы на серебро подорожали в четверг на $0,92 (3,5%) - до $27,45 за унцию.

Аналитики Zaner отмечают в своем обзоре, что трейдеры, играющие на повышение золота и серебра, получили поддержку за счет заявлений представителей Федеральной резервной системы (ФРС), попытавшихся заверить инвесторов в том, что процентные ставки в США будут оставаться низкими долгое время.

Эти заявления несколько ослабили опасения, появившиеся у трейдеров ранее на этой неделе после того, как министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что Федрезерву, возможно, придется повысить процентные ставки, чтобы избежать перегрева американской экономики. Слова Йеллен, опубликованные изданием The Atlantic во вторник, привели к снижению стоимости золота, однако чуть позже, когда она объяснила свою позицию более четко, цена драгметалла вновь пошла вверх. Йеллен отметила, в частности, что не намерена ни делать прогнозов в отношении политики ФРС, ни давать рекомендации Федрезерву.

Доходность 10-летних US Treasuries в четверг составляет 1,57% годовых по сравнению с 1,576% накануне, долларовый индекс ICE теряет 0,4%.