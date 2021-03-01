Гонконгский индекс Hang Seng ждет "крупнейшая в истории реформа"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Hang Seng Indexes Co., являющаяся провайдером гонконгского индекса Hang Seng, планирует увеличить количество его компонентов до 80 с текущих 52 к середине 2022 года, а затем - до 100, сообщается в пресс-релизе компании.

Аналитики считают, что это решение позволит индексу лучше отражать представленность компаний из материкового Китая и особенно крупных технологических групп, которые в последние годы провели листинг в Гонконге, пишет Financial Times.

"Это крупнейшая в истории реформа индекса Hang Seng, - отмечает глава исследований Kingston Securities Дики Вонг. - Можно ожидать, что (в индекс - ИФ) будет включено больше китайских компаний, а все больше гонконгских компаний будут исключаться".

Hang Seng Indexes также сообщила, что доля отдельных компаний в индексе теперь не будет превышать 8% по сравнению с 10%, разрешенными в данный момент. Это правило будет применяться ко всем компонентам, включая Alibaba Group Holding Ltd. и JD.com Inc., которые имеют листинг в Нью-Йорке. Пока в отношении этих компаний действует 5%-ное ограничение, поскольку в Гонконге они провели вторичный листинг.

В пятницу, 26 февраля, провайдер индекса сообщил о включении в Hang Seng трех новых компаний из материкового Китая, среди которых Alibaba Health Information Technology. В результате с 15 марта индекс будет включать 55 компонентов.

Hang Seng Indexes отметила, что более 80% респондентов, опрошенных в ходе консультаций, поддержали расширение индикатора. Провайдер также заручился поддержкой сокращения максимально возможного веса отдельно взятой компании до 8% и сохранения некоторых гонконгских компаний среди компонентов. Количество гонконгских компаний в расчете индекса после реформы будет составлять не менее 20.

Аналитики отмечают, что больше всего от пересмотра индекса пострадают гонконгские финансовые группы и девелоперы, которые сохраняли большой вес в индикаторе, несмотря на их снижающуюся долю в капитализации рынка.

Большой вес представителей традиционных отраслей экономики в Hang Seng привел к отставанию индикатора от индексов других финансовых центров, включая Нью-Йорк, где технологические компании доминируют в S&P 500, отмечает FT.

"Hang Seng отставал от других крупных индикаторов, которые имеют компоненты с большей стоимостью, - сказал глава исследований China Renaissance Брюс Пан. - Можно ожидать, что (пересмотренный - ИФ) Hang Seng будет лучше представлять рынок и больше привлекать инвесторов".