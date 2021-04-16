Оппозиционного медиамагната в Гонконге приговорили к 14 месяцам тюрьмы

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Гонконге продемократический бизнесмен, владелец местного издания Apple Daily и медиакомпании Next Digital Джимми Лай приговорен к 14 месяцам тюрьмы за причастность к двум массовым несогласованным демонстрациям протеста, прошедшим в августе 2019 года, сообщает South China Morning Post.

Ему вынесли приговор по каждой акции отдельно, назначенные ему сроки частично сложились.

Кроме него 11 месяцев тюрьмы с отсрочкой получил основатель Демократической партии Мартин Ли. И еще семь бывших депутатов парламента от оппозиции получили сроки от восьми до 18 месяцев лишения свободы, троим из них приговоры были вынесены с отсрочкой.

Джимми Лаю 73 года, у него есть гражданство Гонконга и Великобритании. Он известен как открытый критик политики Китая.

Ему были предъявлены всего восемь обвинений, в том числе два - по принятому в 2020 году в Пекине закону о национальной безопасности Гонконга, который предусматривает пожизненное заключение за попытки подрыва действующей власти или сепаратизм.

Лай был задержан в феврале 2020 года по обвинению в участии в незаконных собраниях и в угрозах. Тогда его оставили на свободе под залог. В августе 2020 года его арестовали.

Массовые протесты в Гонконге продолжались с июня 2019 года. Первоначальным поводом были планы властей Гонконга принять законопроект об экстрадиции в Китай, затем протестующие стали требовать реформ избирательного законодательства и расследования жестких мер по отношению к демонстрантам. Из-за демонстраций, участники которых пытаются перекрыть автотрассы и железнодорожные пути, в Гонконге снизился туристический поток и ухудшились доходы торговцев. В городе не раз отменяли крупные деловые, спортивные и культурные мероприятия. Протесты подавила пандемия.

Несмотря на протесты, Китай в 2020 году принял закон о безопасности Гонконга, ограничивший автономность региона, а весной 2021 года изменил избирательное законодательство в этом регионе, ограничив возможности оппозиции.