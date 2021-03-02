Доллар подорожал почти на 16 копеек на старте торгов в Москве

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Курс рубля утром во вторник на "Московской бирже" снизился к доллару и евро на фоне как дешевеющей нефти, так и наметившегося охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,28-74,35 рубля за доллар. По итогам второй минуты торгов доллар подорожал на 15,75 копейки к уровню закрытия понедельника и торговался у 74,3225 рубля. Евро подорожал на 7,5 копейки, до 89,39 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 12 копеек к уровню закрытия понедельника, до 81,1 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,77 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 5,61 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов 2 марта, реагируя как на дешевеющую нефть, так и на некоторое ухудшение ситуации на мировых фондовых и товарных рынках, что свидетельствует об охлаждении "аппетита к риску" у глобальных инвесторов и соответствующем падении спроса на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран.

Цены на нефть эталонных марок во вторник утром умеренно снижаются. К 7:02 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на на 1,05%, до $63,02 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на 1,09%, до $59,98 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также в основном снижаются, в частности, японский Nikkei 225 теряет утром 2 марта около 0,8%, китайский CSI300 падает на 1,05%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,32%, что в целом свидетельствует об ухудшении настроений на мировых рынках капитала после их активного роста накануне.

Главный банковский регулятор Китая во вторник заявил, что его беспокоит множество рисков, включая возможный пузырь на китайском рынке недвижимости, а также быстрый приток иностранного капитала и рост мировых рынков. Глава регулятора банковской и страховой отраслей Китая Го Шуцин "очень обеспокоен" тем, что пузыри на финансовых рынках США и Европы могут лопнуть, поскольку их экономики все еще находятся под тяжестью пандемии коронавируса. Ралли на этих рынках находится в противоположном направлении по отношению к их базовым экономикам и "рано или поздно" столкнется с коррекциями, заявил во вторник на брифинге в Пекине председатель Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.