Гостиничная "дочка" "Системы" построит сеть из 10-12 бизнес-отелей Cosmos

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Портфельная компания ПАО АФК "Система" в сфере гостиничного бизнеса - Cosmos Hotel Group - планирует развивать сеть бизнес-отелей, в которую войдут 10-12 объектов по всей России, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Cosmos Hotel Group.

Эти планы компания связала с большими перспективами развития внутреннего туризма.

"Именно поэтому мы продолжаем инвестировать в него и наращивать свой портфель. Уже сейчас мы видим оживление на рынке. Несмотря на то, что закрытие границ ещё раз подтвердило тезис, что в России не хватает качественных отелей, люди увидели возможности России как туристического центра. Поняли, что можно и нужно путешествовать по стране, открывать для себя новые направления. Плюс благодаря тем мерам поддержки, которое предоставляет государство, сейчас хороший момент для инвестиций", - заявил агентству президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.

В Галиче компания хочет построить отель на 90 номеров с рестораном, летним кафе, залом караоке и парковкой. Участок под отель расположен в центральной части города в зеленой зоне и имеет доступ к Галичском озеру. Отель рассчитан на прием сотрудников и бизнес-партнеров якорного резидента ТОР "Галич" - Segezha Group (входит в портфель активов АФК "Система"), строящего здесь фанерный комбинат, а также туристов. Объем инвестиций превысит 518 млн рублей. Ожидается, что объект будет построен за 14 месяцев.

"Интерфаксу" уточнили, что 3-4-звездочный гостиничный комплекс будет функционировать под брендом Cosmos и станет частью сети бизнес-отелей, создаваемых АФК "Система".

В пресс-службе затруднились назвать общий объем инвестиций в создание сети, поскольку проекты находятся на разных этапах реализации. "Построена четырехзвездочная гостиница в Петрозаводске, строится отель в Сегеже, в Шуйской Чупе гостиничной комплекс создается на базе уже существующей загородной резиденции, в Беломорске будет создан комплекс на базе выкупленной турбазы, появятся гостиницы в Омске и Шереметьеве", - сказал собеседник агентства.

Строительство гостиницы в Шереметьеве обойдется в 4 млрд рублей, в Сегеже - в 500 млн рублей, в Беломорске - в 200 млн рублей, Шуйской Чупе - в 2,5 млрд рублей.

В компании также отметили, что номерной фонд, находящийся в управлении Cosmos Hotel Group, постоянно увеличивается. "Недавно взяли в управление комплекс "Фея" в Анапе на 2000 номеров. Общий номерной фонд достиг 6500", - сказали в пресс-службе.

Cosmos Hotel Group - одна из крупнейших управляющих гостиничных компаний на российском рынке. В портфель входят 19 отелей в 15 городах России и мира, включая объекты под известными международными брендами (Park Inn by Radisson и Holiday Inn Express), принадлежащие АФК "Система", и один отель стороннего владельца. Cosmos Hotel Group осуществляет операционное управление данными активами.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Космос Отель Групп" зарегистрировано в октябре 2015 года в Москве.