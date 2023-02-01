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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:57

Структура АФК "Система" выкупит у норвежской Wenaas гостиницы в РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Гостиничная "дочка" ПАО АФК "Система" - Cosmos Hotel Group - договорилась о приобретении у норвежской Wenaas Hotel Russia AS компаний-владельцев 10 отелей, включая Park Inn by Radisson, в четырех российских городах, сообщила корпорация.

Сделка с уходящим иностранным инвестором включает добровольный платеж в российский бюджет - это одно из условий, соблюдение которых позволяет получить разрешение "на выход" от российских властей.

Речь идет о приобретении компаний, владеющих шестью отелями в Санкт-Петербурге (Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blue Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo, Olympia Garden Hotel), двумя в Москве (Park Inn by Radisson Sheremetyevo, Radisson Blu Sheremetyevo Airport), одним в Мурманске (Park Inn by Radisson Murmansk) и одним - в Екатеринбурге (Park Inn by Radisson Ekaterinburg).

Совокупный номерной фонд отелей - 4 078 единиц, общая площадь гостиниц - 264,1 тыс. кв. м. В 2021 году совокупная выручка отелей составила 4,3 млрд рублей. Крупнейшие из приобретаемых объектов - "Прибалтийская" и "Пулковская" в Петербурге.

Сделка будет структурирована через дочернюю компанию ООО "Космос ОГ" - ООО "Космос Северо-Запад". Ее сумма составит до 203 млн евро (включая взнос в бюджет РФ в размере 10%, уплачиваемый со сделок по продаже активов иностранными продавцами - это, как сообщал Минфин в декабре, одно из условий, соблюдение которых требуется подкомиссией правкомиссии по иноинвестициям для согласования такого рода транзакций); сделка будет профинансирована за счет собственных и заемных средств ООО "Космос Северо-Запад".

Окончательная цена будет определена с учетом остатков денежных средств на счетах приобретаемых компаний на дату закрытия сделки, отмечается в сообщении АФК.

Закрытие сделки ожидается до конца I квартала 2023 года, после получения необходимых регуляторных одобрений.

Приобретение отелей у Wenaas Hotel Russia AS позволит Cosmos Hotel Group удвоить номерной фонд и укрепить позиции на российском рынке гостиничных услуг, отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, слова которого приведены в релизе.

Предполагается, что по итогам 2023 года - за счет сделки, а также собственной программы развития - номерной фонд Cosmos Hotel Group превысит 9,5 тыс. номеров.

Сейчас в портфель Cosmos Hotel Group входят более 20 отелей в 16 городах России. Общий номерной фонд активов под управлением Cosmos Hotel Group превышает 4,5 тыс. единиц.

Wenaas Hotel Russia Норвегия АФК Система
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