Москва вошла в топ-5 мировых лидеров по росту цен на элитное жилье

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Москва заняла пятое место в мире из ста по темпам роста цен на элитное жилье по итогам 2020 года, свидетельствует рейтинг Prime International Residential Index, составленный в консалтинговой компании Knight Frank.

За год Москва поднялась в этом рейтинге на 11 позиций, элитное жилье в городе подорожало на 9,9%, отметили в Knight Frank.

Во всех ста городах, вошедших в рейтинг, за год элитное жилье в среднем подорожало на 1,9%.

На первом месте по росту цен оказался Окленд, где недвижимость премиум-класса подорожала на 17,5%. Росту цен способствовали эффективная политика правительства Новой Зеландии по борьбе с коронавирусам, которая привела к быстрому восстановлению экономики, а также сверхнизкие ставки по ипотечным кредитам и ограниченный объем предложения, отметили аналитики. Они добавили, что в 2021 году ожидается корректировка цен, поскольку правительство намерено ужесточить правила кредитования и повысить налоги.

Следующие три места в рейтинге заняли Шэньчжэнь (+13,3%), Сеул (+11,7%) и Манила (+10,2%).

В 2019 году Москва была 16-й в рейтинге, за тот год элитная недвижимость подорожала на 4,7%.

"Одним из ключевых событий 2020 года стал высокий уровень покупательской активности, особенно в последние месяцы, на фоне которого существенно сократилось предложение и выросла цена квадратного метра во всех сегментах жилой недвижимости Москвы", - объяснил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Russia Андрей Соловьев.

Петербург в 2020 году вошел в топ-10, взлетев с 61-го на 8-е место за счет роста цен на жилье на 8,7%.

По итогам 2020 года наибольший средний рост цен наблюдался в городах Северной Америки (+6,3%) и Австралии (+4,9%), в которых спрос на элитное жилье значительно вырос после снятия ряда ограничений из-за пандемии.