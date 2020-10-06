Петербург вошел в топ-5 городов мира по росту цен на жилье

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербург по итогам второго квартала 2020 года занял пятое место в рейтинге Global Residential Cities Index по темпам роста цен на жилье в мире, сообщает консалтинговая компания Knight Frank.

"Лидером рейтинга 150 городов по росту цен на жилье стал Измир (+28%). На втором и третьем местах также турецкие города - Анкара (+26,4%) и Стамбул (+20,2%). Санкт-Петербург переместился с шестого на пятое место", - говорится в сообщении.

Как отмечается, цены в Петербурге выросли по итогам второго квартала 2020 года на 16,2%. При этом Москва в рейтинге заняла лишь 92-е место, поднявшись на 51 позицию по сравнению с предыдущими показателями.

Эксперты отмечают, что во втором квартале сделки на многих рынках жилья были приостановлены из-за пандемии, годовой темп роста цен незначительно снизился с 3,6% до 3,4%.

По мнению аналитиков, росту цен на жилье в Петербурге способствовали сниженные процентные ставки по ипотеке и нестабильный курс валют.

"Вслед за ценами первичного рынка повышается и стоимость квартир на вторичном рынке. Зачастую реализация недвижимости на вторичном рынке является возможностью улучшить жилищные условия и приобрести жилье в новом доме. Таким образом, оценивая свои возможности и постоянный рост цен на первичном рынке, владельцы вынуждены повышать стоимость продаваемого ими жилья", - отмечает генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков.

В исследовании также сообщается, что Россия и страны СНГ в целом лидируют с ростом стоимости жилья на 10% по сравнению с первым кварталом 2020 года, опережая Ближний Восток и Северную Америку. При этом в первую десятку рейтинга вошло только два европейских города - Люксембург и Загреб.