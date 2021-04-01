Элитное жилье в Москве подорожало на 7% за квартал

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена предложения элитной жилой недвижимости в Москве составила 954 тысяч рублей за квадратный метр, что на 7% больше начала года и на 12% показателя прошлого года, говорится в исследовании Knight Frank.

"Пока что сохраняющийся спрос и дефицит предложения на элитном рынке двигают цены вверх. Даже если в перспективе ситуация на рынке поменяется, девелоперы не начнут повсеместно снижать цены. Поэтому возвращение цен к докарантинному периоду в ближайшее время не предвидится", - заявил Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости компании.

Эксперты уточнили, что новостройки премиального уровня на конец марта стоили 795 тыс. руб. (+14% за квартал), в сегменте де-люкс за три месяца показатель увеличился на 5% до 1 437 тыс. руб./кв. м. Средний бюджет предложения также продемонстрировал положительную динамику, увеличившись за квартал до 123 млн руб. (+10%).

Суммарное количество лотов в продаже за первые три месяца увеличилось всего на 2% до значения 2,2 тыс. шт., а суммарный объем предложения - на 5% до значения 278 тыс. кв. м. Лидерство по числу экспонируемых лотов на рынке удалось сохранить району Дорогомилово. Здесь по-прежнему сосредоточена почти треть (31%) всех квартир и апартаментов сегмента. Второе место с показателем 18% принадлежит Пресненскому району, доля которого с конца 2020 года выросла на 7 п.п. Замыкает тройку лидеров Тверской район (11%), традиционно характеризующийся наибольшим числом новостроек.