Евро подешевел на 8 копеек на старте торгов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" утром в среду курс рубля к бивалютной корзине укрепился на фоне как подрастающих котировок нефти, так и в целом позитивных настроений на глобальных рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,72-73,82 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 3,5 копейки, до 73,775 рубля. Евро подешевел на 8,25 копейки, до 89,1625 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 5,6 копейки к уровню закрытия вторника, до 80,7 рубля.

Доллар при этом оказался на 80,05 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 40,27 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов 3 марта, реагируя как на развернувшуюся вверх нефть, так и на некоторое улучшение настроений на мировых фондовых и товарных рынках, что стимулирует спрос глобальных инвесторов на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран.

Цены на нефть эталонных марок в среду утром умеренно повышаются. К 7:01 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,4%, до $62,96 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,27%, до $59,91 за баррель.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона также в основном повышаются, в частности японский Nikkei 225 прибавляет утром 3 марта около 0,2%, китайский CSI300 растет на 1,23%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 повышается на 0,36%, что в целом свидетельствует об улучшении настроений на мировых рынках капитала.