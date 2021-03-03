Минфин РФ 3 марта разместил на двух аукционах ОФЗ на рекордную сумму

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 3 марта разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму 104,132 млрд рублей, что является рекордным объемом с 11 ноября 2020 года (313,022 млрд рублей); причем тогда большой объем размещения был обеспечен за счет облигаций с плавающей ставкой (ОФЗ-ПК), а на этот раз львиную долю размещения обеспечили облигации с постоянным доходом (ОФЗ-ПД).

Таким образом, был побит предыдущий максимум размещения в этом году, зафиксированный двумя неделями ранее - 17 февраля Минфин разместил на двух аукционах ОФЗ на 81,49 млрд рублей (24 февраля первичные аукционы не проводились).

За предыдущие шесть аукционных дней с начала 2021 года (13, 20, 27 января, 3, 10 и 17 февраля) Минфин смог привлечь на первичных аукционах всего 211,82 млрд рублей при квартальном плане в 1 трлн рублей. С учетом последних размещений объем привлечения средств посредством размещения ОФЗ вырос до почти 316 млрд рублей (31,6% квартального плана).

На первом аукционе, состоявшемся 3 марта, были размещены ОФЗ-ПД серии 26234 с погашением 16 июля 2025 года на сумму 89,879 млрд рублей по номиналу при спросе 152,382 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 94,023% от номинала, что соответствует доходности 6,17% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 94% от номинала, что соответствует доходности 6,17% годовых, то есть размещение прошло без премии в доходности к вторичному рынку.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ-ИН серии 52003 с погашением 17 июля 2030 года на 14,253 млрд рублей по номиналу при спросе 40,672 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 99,255% от номинала, что соответствует доходности 2,61% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 99,191% от номинала, что соответствует доходности 2,61% годовых. На закрытие рынка во вторник, 2 марта, котировки этого выпуска составили 99,41% от номинала; таким образом, на аукционе была предоставлена небольшая премия в доходности к уровню вторичного рынка.