Новак счел, что ситуация на мировом рынке нефти улучшается

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Неопределенности на мировом нефтяном рынке до сих пор сохраняются, но ситуация уже гораздо лучше, чем год назад и даже осенью, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Я разделяю безусловно те опасения, которые сегодня мы слышали и высказывались относительно того, что есть еще много неопределенностей, рисков, локдаунов. В то же время, если смотреть на ситуацию, то она гораздо лучше, чем была год назад, чем была осенью. Россия, допустим, уже зарегистрировала три вакцины у себя, и у нас тоже идет активная вакцинация населения", - сказал он в ходе министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Кадры с заседания транслировал телеканал "Россия 24".

В среду состоялся министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, который рассматривал возможные уровни добычи ОПЕК+ в апреле.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в середине февраля говорил, что, несмотря на восстановление рынка, ОПЕК+ стоит быть очень осторожными, неопределенность еще слишком высока. Аналогичную позицию высказал и генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания техкомитета.